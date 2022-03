Il Comune chiama a raccolta i cittadini per dire no alla guerra in Ucraina. Il raduno è fissato per le ore 18 di domani in piazzale Berlinguer.

Cittadine e cittadini chiamati a raccolta per dire no alla guerra in Ucraina.

A Triuggio sfila un corteo per la pace

L’Amministrazione comunale di Triuggio organizza per domani, domenica 6 marzo, alle ore 18, un “Corteo per la pace” per esprimere dura condanna nei confronti del conflitto bellico divampato in Europa. Tutti i cittadini, le cittadine e le associazioni, fa sapere il Comune attraverso una nota, sono invitati a partecipare alla manifestazione per affermare i valori della pace ed esprimere solidarietà e vicinanza al popolo ucraino.

Corteo e flash mob al centro sportivo

Il raduno è fissato per le ore 18 in piazzale Berlinguer (parcheggio scuola primaria di Triuggio): il corteo sfilerà lungo il percorso pedonale di via Aldo Moro fino al Centro sportivo di via Kennedy dove sono previste letture, testimonianze e verrà organizzato un flash mob per la pace con il coinvolgimento dei cittadini.