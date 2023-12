Tubo del gas tranciato per errore: riparato il danno e intanto i tecnici di Reti Più scoprono un'altra perdita

Ci sono volute circa cinque ore di lavoro da parte die tecnici di Reti Più per ripristinare la rete di alimentazione del gas nella zona nord di Meda, tra via San Giuseppe e via Del Falò, dove ieri per errore una ditta terza impegnata in alcuni lavori ha tranciato per errore una tubazione del metano.

Tubo del gas tranciato per errore: riparato il danno

I tecnici di RetiPiù hanno lavorato per tutto il pomeriggio per poter ripristinare la rete gas nella zona nord di Meda: gli addetti Retipiù, subito intervenuti, hanno messo in sicurezza l’area, bloccando la dispersione di gas. Poi è partito il complesso lavoro di ripristino della rete, così da poter rialimentare le utenze dell’area interessata.

Un’attività che si è protratta per tutto il pomeriggio e terminata solo in serata. In via San Giuseppe è presente l’istituto Professionale Statale Don Milani. Le attività di controllo seguite alla rottura della tubazione di gas hanno portato i tecnici di RetiPiù a verificare la situazione anche all’interno della scuola, i cui studenti sono stati evacuati per scelta della dirigenza scolastica.

E intanto i tecnici di Reti Più scoprono un'altra perdita

Le verifiche dei tecnici RetiPiù hanno consentito di individuare una perdita nell’impianto gas della scuola; perdita che nulla a che fare con il danno provocato dal cantiere esterno. L’attività di ripristino dell’impianto all’interno dell’istituto, ad opera di tecnici privati, si dovrebbe concludere in serata. In questo modo sarà possibile rialimentare l’edificio e far sì che domani mattina il sistema di riscaldamento sia regolarmente in funzione.