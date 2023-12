Durante i lavori tranciano un tubo del gas, evacuato l'Istituto Milani a Meda. Uno studente in ospedale

Durante dei lavori all'impianto idrico in via Del Falò a Meda, per errore è stato tranciato un tubo del gas. Evacuato per precauzione l'Istituto Milani.

Tranciano un tubo del gas

E' successo oggi, lunedì 18 dicembre, intorno alle 14, tra via San Giuseppe e via Del Falò. In base a quanto ricostruito, alcuni addetti di BrianzAcque, mentre erano impegnati in un intervento, avrebbero erroneamente tranciato un tubo del gas.

Forte odore all'interno dell'Istituto Milani

A causa della perdita un forte odore si è avvertito anche all'interno dell'Istituto Milani, che si trova proprio in via San Giuseppe. Per precauzione la dirigente, Maria Alberti, ha deciso di evacuare la scuola.

Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Reti Più

Sul posto sono accorsi immediatamente i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale e gli addetti di Reti Più, oltre al personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di Meda.

Uno studente è finito in ospedale

Per uno studente, che ha avvertito dei malesseri a seguito dell'esalazione del gas, è stato necessario il trasferimento in codice verde all'ospedale di Desio.