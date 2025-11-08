Tute gialle al lavoro per ripulire il Rio Brovada

Volontari della Protezione civile al lavoro a Triuggio per la manutenzione del Rio Brovada.

Manutenzione del Rio Brovada

Oggi la Protezione civile di Triuggio in collaborazione con la Protezione civile Provinciale ha dato inizio ai lavori di manutenzione straordinaria del Rio Brovada. L’attività avrà luogo anche nella giornata di domani, domenica 9 novembre. Circa una 30ina i volontari presenti insieme al sindaco di Triuggio, Pietro Giovanni Cicardi.

Il torrente

Il torrente Brovada è uno degli affluenti del Lambro e disegna tra Besana in Brianza e Triuggio il percorso di una splendida vallata. E’ un corso d’acqua privo di fonte, si origina in Besana Brianza e si alimenta con acque meteoriche, va persino in piena sotto abbondanti piogge. Il suo percorso non presenta meandri, è quasi rettilineo e l’alveo è costituito da ghiaia e ciottoli, sporadicamente si evidenziano affioramenti di ceppo. Nell’ultimo tratto attraversa il territorio di Triuggio e si riversa nel Lambro. La tipologia delle sponde è variegata, alterna tratti intubati a tratti in cui si ripristina una certa naturalità, lungo il suo corso vi sono alcuni scarichi e sfioratori che riversano reflui fognari.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 11 novembre 2025.