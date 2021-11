Domani 20 novembre

Attività di sensibilizzazione sono stati condotte sua alla scuola dell'infanzia che in Biblioteca. Domenica 21 invece al Parco di Villa Tittoni una visita guidata solo per i più piccoli.

Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La ricorrenza richiama i principi sanciti nella Convenzione dei Diritti fondamentali del 1989, adottata dall'Onu, che per prima ha riconosciuto i bambini come aventi diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici e che l'Italia ha ratificato, trent'anni fa nel 1991. I quattro principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sono:

a) non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.

b) Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità.

c) Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell'adolescente (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati.

d) Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.

Tutte le iniziative per la Giornata dei diritti dell'Infanzia a Desio

Anche il Comune di Desio promuove questa Giornata di sensibilizzazione per sottolineare l’importanza di mettere i bambini al centro della nostra comunità e dell’azione educativa.

“Voglio ricordare in questa occasione il principio fondamentale espresso dalla Convenzione e che sarà il cuore di ogni azione del mio Assessorato, ovvero che i diritti fondamentali devono essere riconosciuti a tutti i bambini, in quanto cittadini a pieno titolo e non solo soggetti da tutelare – racconta la neo-Assessore per i Servizi all’Infanzia Miriam Cuppari - Perché ogni bambino ha diritto alla vita, al nome, ad una famiglia, alla sua identità; ha diritto ad esprimere la propria opinione, ad essere ascoltato; ogni bambino deve godere di libertà di espressione, di pensiero, di religione e di associazione; ogni bambino deve essere tutelato da ogni forma di violenza e di sfruttamento; ogni bambino ha il diritto alla salute, a vivere libero da condizioni di povertà e degrado e soprattutto ha diritto ad un’educazione di qualità e al gioco.”

Le iniziative sul territorio comunale

Anche quest'anno la Scuola per l'Infanzia di via Novara ha condotto una articolata attività didattica con i piccoli di invito alla riflessione della comunità educante sul tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, esponendo poi i lavori dei bambini come invito alla riflessione da parte di tutta la comunità educante (in Foto l'ingresso della scuola ) .

Durante tutto l'anno la Biblioteca Civica di Desio conduce laboratori dedicati ai più piccoli che affrontano in maniera creativa, stimolando il protagonismo dei bambini, il diritto al gioco e all'autonomia . In questi giorni in particolare sono in corso gli appuntamenti di Nati per Leggere e Che Bella Storia! La biblioteca ha anche messo a punto una selezione di letture dedicate.

Al Parco con Legambiente

Il circolo di Legambiente cittadino ‘Roberto Giussani’ promuove, nell'ambito delle attività in convenzione con il Comune, l’iniziativa ‘Petites Promenades’, una visita guidata nel Parco di Villa Tittoni per i bambini, in programma domenica 21 novembre dalle 15 alle 17, con ritrovo all’ingresso principale del Parco (lato edicola). Il costo è di 2 euro per gli accompagnatori (gratuita per i soci Legambiente, per bambini partecipanti con adulto accompagnatore e disabili con accompagnatore ). Le partenze sono programmate alle 15 e alle 16. Iscrizioni: legambientedesio@libero.it