Tutti a teatro: la nuova rassegna delle cinque compagnie amatoriali

Dal 1° marzo al 10 maggio 2026, l’auditorium della scuola secondaria di primo grado Anna Frank di Meda torna a essere il cuore pulsante della cultura cittadina con la rassegna “Tutti a teatro!”. Un cartellone ricco e variegato che vede protagoniste le cinque storiche compagnie amatoriali del territorio: Compagnia Teatro San Giovanni Bosco, I Nuovi Istrioni, I Senzatetto, Teatro Vivo – Gli Antistress e il Gruppo Teatro Meda – Teatro Omnibus.

“Tutti a teatro”: al via la nuova rassegna delle compagnie amatoriali

Dalle commedie dialettali ai ritmi incalzanti del vaudeville inglese, la stagione 2026 promette di regalare momenti di spensieratezza e riflessione attraverso storie di equivoci, situazioni grottesche e colpi di scena. Un’occasione imperdibile per sostenere la passione dei nostri artisti locali e riscoprire il piacere del teatro condiviso.

La passione per il teatro

Una passione, quella per il teatro, che questi artisti (insieme a tecnici, scenografi e costumisti) vogliono trasmettere al pubblico, inscenando temi di vita quotidiana più che attuali. Continua la scelta, apprezzata nelle scorse edizioni, di portare in scena i titoli in cartellone in due repliche, il sabato sera alle 21 e la domenica alle 16: un modo, questo, per permettere la più ampia partecipazione e, perché no, ritornare il giorno dopo o invitare amici a rivivere le stesse emozioni e momenti d’evasione e divertimento. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.

Programma in sintesi

1 Marzo: “La fatüra” – Compagnia Teatro San Giovanni Bosco

21-22 Marzo: “A la suocera… digh semper de sì” – Teatro Vivo – Gli Antistress

28-29 Marzo: “Doppia coppia” – I Nuovi Istrioni

25-26 Aprile: “Il colpo della strega” – I Senzatetto

9-10 Maggio: “Chi è l’ultimo?” – Gruppo Teatro Meda – Teatro Omnibus

Sede: Auditorium Scuola “Anna Frank” – Via Giovanni XXIII, 6 – Meda (MB)

“Un’occasione per vivere momenti di divertimento e riflessione”

Le parole del sindaco di Meda, Luca Santambrogio, e dell’assessore alla Cultura, Fabio Mariani: