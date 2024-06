Tutti all’11esimo festival di AmaLo per imparare a... sostare

In un mondo che corre sempre con frenesia, al Festival di AmaLO si può trovare «un tempo per stare», imparando anche a rallentare. Torna, dal 21 al 23 giugno 2024, nell’area feste di via Redipuglia a Seveso, il grande evento solidale organizzato da AmaLo, associazione che organizza iniziative a sostegno di progetti per migliorare la cura e l’assistenza dei bambini affetti da cardiopatia congenita.

L'11esima edizione del festival di AmaLo

Tre giorni di attività divertenti ed educative, ad accesso libero per adulti e bambini: giunto alla sua undicesima edizione, l’evento quest’anno insegna a prendersi il proprio tempo in un mondo che corre veloce. Diverse le postazioni da esplorare liberamente tra sabato 22 e domenica 23 (dalle 11 alle 19), per stare e sostare tutto il tempo che si desidera. Tra gli «ingredienti» del festival ci sarà l’arte con la postazione «Come al Louvre» con quadri realizzati e donati dagli artisti della Scuola d’arte di Cabiate dei corsi di ritratto e paesaggio tenuti da Marco Minotti e Akila Porage. Al termine dell’esposizione, domenica sera, i quadri verranno battuti all’asta e il ricavato sarà totalmente devoluto ad Ama.Lo.

Arte, esplorabosco, spettacolo di magia e tante altre attività

Ma saranno protagonisti dell’evento anche le bolle dell’artista di Camnago Michele Cafaggi (domenica 23 alle 18.30 su prenotazione amalolabs@amalo.net), l’esplorabosco (domenica 23 alle 10.30 su prenotazione amalolabs@amalo.net), magia (sabato 22 alle 18.30), costruzioni con mattoncini colorati, i giochi di una volta, la palestra della mente, la torre d’arrampicata, la pesca, attività con la scuola cinofila Dog gang e naturalmente la cucina, con un menù per tutti i gusti e tutte le tasche.

Musica e buona cucina

AmaLO non trascura nemmeno giovani, adulti e genitori, con due serate all’insegna dell’ottima musica: venerdì 21, dalle 18.30, aperitivo con dj set vinilico insieme a Dj Ross e Alessandro Viale, mentre sabato 22, dalle 21, live concert con Wabi Sabi & Friends… il blues nel cuore. La domenica sera si terrà la tradizionale estrazione dei biglietti della lotteria, acquistabili anche durante tutto il corso dell’evento (il primo premio è una cena stellata per due persone a Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo). L’intero ricavato dell’evento, che si terrà anche in caso di maltempo, sarà devoluto per migliorare la cura e l’assistenza dei bambini affetti da cardiopatia congenita. Per tutti i dettagli e gli orari, consultare il sito www.festival.amalo.net. Per ulteriori informazioni scrivere una mail a info@amalo.net.