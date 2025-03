Fine settimana intenso per la Casati Arcore, con diverse formazioni impegnate nei campionati di categoria. Dalla sezione maschile alla femminile, dal settore

agonistico a quello promozionale, gli atleti hanno dimostrato grande determinazione e capacità, portando a casa risultati di prestigio.

Tutti i risultati del weekend di gare della Casati Arcore

La squadra maschile ha affrontato la seconda prova del campionato di Serie B ad Ancona, migliorando nettamente rispetto alla precedente competizione. Con un punteggio totale di 139.800, la formazione ha chiuso al settimo posto, a un solo decimo dalla sesta posizione. Un salto di qualità evidente, considerando che nella prima prova il team si era classificato decimo.

A comporre la squadra: Paolo Mollichelli, Isacco Miotti, Gabriele Penati, Daniele Perego, Alberto Redaelli (in prestito dalla società Ares), Federico Trionfo Fineo e Alessio Villa.

Soddisfatta l’allenatrice Valentina Boi, che ha commentato:

“Sia io che Matteo siamo molto contenti dell'ottimo risultato. Abbiamo commesso qualche piccolo errore a sbarra e cavallo, quindi c'è ancora margine di miglioramento. Senza contare che Alberto ha gareggiato con la febbre, quindi il risultato è ancora più significativo”.

Gold Allieve Base: Melissa Crivalli e Vittoria Rondi podio

Grande prova anche per la sezione femminile, impegnata nella seconda prova del campionato Gold Allieve Base ad Arcore. A brillare è stata Melissa Crivalli, che ha conquistato la medaglia d’oro in fascia 3, totalizzando un impressionante 76.725 punti, il miglior punteggio della gara.

Nella stessa categoria, Marisol Peruzzetto ha chiuso decima con 68.750 punti, dimostrando solidità nelle sue esecuzioni.

Nella fascia 4, un’altra prestazione da incorniciare: Vittoria Ronchi ha conquistato il secondo posto, sfiorando la vittoria con 76.450 punti. Un risultato che conferma il valore delle ginnaste allenate da Sara Varisco e la qualità del lavoro svolto in palestra.

Settore Promozionale: ottime prove al campionato CSEN Eccellenza di Mortara

Il gruppo Promo 4 ha gareggiato nella seconda prova del campionato CSEN Eccellenza (2° livello) a Mortara, con le ginnaste divise in base alla fascia d’età. Portate in gara da Irene Maffezzoli si sono misurate su quattro attrezzi corpo libero, trave, parallele e volteggio con classifiche generali e per specialità.

Nella categoria Allieve A, Erin Ripamonti ha ottenuto un ottimo ottavo posto, mentre Sveva Lissoni, decima che però ha conquistato due podi nelle specialità: seconda al corpo libero e seconda alla trave. Buone prove anche per Amelia Campana (16a) e Irene Richichi (22a).

Nella categoria Allieve B, la squadra ha ben figurato, con Giorgia Manicone (15a), Micaela Aquino (26a), Santochirico Martina (33a), Alessia Bueti (35a), Giada Pinna (37a) e Bianca Crippa (38a).

Per le Junior 1, Ilaria Redaelli ha chiuso al 29° posto, mentre Sveva Sala ha dovuto rinunciare alla trave a causa di uno stiramento alla gamba, terminando comunque 57a.

Le foto