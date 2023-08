Tutto esaurito al pranzo di Ferragosto

Un successo il pranzo di Ferragosto offerto dall'Amministrazione comunale agli over 65enni.

Il pranzo di Ferragosto

L'iniziativa, giunta alla sesta edizione, ha riscosso un'ampia partecipazione. Circa 150 le persone che hanno pranzato ieri (martedì 15 agosto) a Canonica, con la collaborazione della Cooperativa e del centro di aggregazione sociale Il Melograno. Un'occasione, per chi è rimasto a casa in questo periodo di ferie, di trascorrere qualche ora in allegria e in compagnia. Presenti al pranzo il vicesindaco Michele Casiraghi e l'assessore Claudia Cattaneo.

La soddisfazione del vicesindaco

"Anche quest'anno grande partecipazione al tradizionale pranzo di Ferragosto organizzato dall'Amministrazione comunale - commenta il vicesindaco Michele Casiraghi - Per noi di Progetto Triuggio favorire momenti di comunità e condivisione è da sempre uno dei nostri obiettivi più importanti. Oggi in molti si sono divertiti e altrettanti hanno potuto passare un Ferragosto in compagnia anziché soli. Sono momenti importanti che continueremo a promuovere per tutti i nostri concittadini triuggesi".

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 22 agosto 2023.