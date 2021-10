Tutto pronto a Besana: alle 10,44 arriva in stazione il treno storico a vapore

Besanino

Un'iniziativa pensata per i 110 anni di vita del Besanino. Il convoglio ripartirà verso Lecco alle 11,50

C'è fermento a Besana questa mattina, domenica 24 ottobre 2021. Alle 10,44 è infatti atteso l'arrivo in stazione di un treno storico a vapore. Un'iniziativa pensata per celebrare i 110 anni del Besanino.

Il Besanino compie 110 anni

Era il 14 ottobre del 1911 quando venne inaugurata la linea ferroviaria Monza-Besana-Molteno, quella utilizzata dai convogli del Besanino. Oggi, centodieci anni dopo, come avvenuto in occasione del centenario, Pro Loco e Regione Lombardia celebrano l’importante anniversario con un viaggio indietro nel tempo.

Un treno storico a vapore percorrerà la tratta: è partito alle 9 dalla stazione di Milano Centrale per giungere intorno alle 13,20 a Lecco; nel pomeriggio è previsto il percorso inverso con partenza alle 16,30 e arrivo alle 19,30. A trainarlo è una locomotiva elettrica in livrea storica tra Milano e Monza e una locomotiva a vapore nella restante parte del tragitto. Dal capoluogo meneghino, il convoglio effettuerà fermate nelle principali stazioni della Monza-Molteno; a Besana arriverà, come detto, alle 10.44 per ripartire alle 11.50.

Le sorprese firmate Pro Loco

I biglietti sono andati subito sold out ma chi non è riuscito ad accaparrarsi un posto a bordo del treno storico potrà comunque ammirare il convoglio tra meno di un'ora a Besana in Brianza dove le sorprese non sono finite. La Pro loco cittadina sarà presente con la vendita di una serie esclusiva di cartoline storiche delle stazioni, alcuni annulli postali e il libro della storia della linea Monza-Besana-Molteno realizzato nel 2012 da Mario Zenati, socio dell'associazione, per i festeggiamenti del centenario.