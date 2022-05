Come partecipare

L'iniziativa si svolgerà in tre diversi quartieri della Città e si terrà nella mattina di domenica 15 maggio 2022 con ritrovo e partenza alle ore 8.30.

A Desio tutto pronto per la “Giornata del Verde Pulito” in programma domenica 15 maggio, un evento promosso dall’Amministrazione comunale in sinergia con i volontari civici del verde che operano nei quartieri della Città e con la collaborazione Gelsia Ambiente.

Tutto pronto a Desio per la Giornata del Verde Pulito

Promossa da Regione Lombardia sin dal 1987 per informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sulle questioni ambientali, la giornata mira a sensibilizzare sempre di più i cittadini e le cittadine, a partire dai più giovani, sulle tematiche ambientali e a sviluppare un senso di responsabilità e di appartenenza per il luogo in cui si vive, si lavora, si studia e si passa il tempo libero.

L’obiettivo della giornata è, in particolare, quello di sensibilizzare sull’abbandono dei rifiuti, chiedendo di dedicare qualche ora a ripulire i luoghi che ci stanno a cuore, con guanti e sacchetti alla mano.

«La giornata per la pulizia delle aree verdi del territorio comunale si svolgerà in tre diversi quartieri della Città e si terrà nella mattina di domenica 15 maggio 2022 con ritrovo e partenza alle ore 8.30. Per motivi organizzativi, ai cittadini che vogliono aderire all’iniziativa è chiesto di iscriversi entro venerdì 13 maggio online», racconta il Vicesindaco e assessore all’Ambiente Andrea Villa.

«Ai cittadini che parteciperanno saranno consegnati guanti e sacchetti da parte di Gelsia Ambiente.» – aggiunge il Sindaco Simone Gargiulo – «È un piccolo gesto di sensibilizzazione di tutti al tema del "non sporcare" che è altrettanto importante quanto "pulire". Spesso viene dimenticato che non sporcando tutti facciamo la nostra parte per la pulizia della Città e delle nostre aree verdi».

Conclude il Vicesindaco Andrea Villa: «A Desio tanti cittadini attivi, volontari civici del verde, sono operativi in collaborazione con i tecnici comunali per prendersi cura e monitorare alcune aree scelte nei loro quartieri. A loro va il ringraziamento dell'Amministrazione Comunale, a tutti invece l'invito a partecipare all'iniziativa di domenica, ma soprattutto a essere testimoni quotidiani, tramite i propri comportamenti, del rispetto e della attenzione per le aree verdi della Città».

Le aree di intervento

Le aree di intervento sono le seguenti:

- Quartiere San Giorgio (Via Bosio - Don Bonzi)

- Quartiere San Giovanni Bolagnos (Via Mons. Castelli - Don Milani)

- Quartiere Spaccone - San Vincenzo (Via Calvino)

Per potersi iscrivere all'iniziativa è cliccare sul seguente link https://bit.ly/3snd8mS

Per informazioni assistenza è possibile contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico ai seguenti numeri: 0362392291 - 0362392292, da martedì 10 a venerdì 13 maggio, dalle ore 9 alle ore 12.

