Uffici e servizi a Desio: tutte le variazioni di orario e le chiusure durante le festività

In occasione delle festività natalizie sono previste alcune variazioni negli orari di apertura degli uffici comunali a Desio.

Uffici e servizi a Desio: tutte le variazioni di orario durante le festività

Tutti gli uffici resteranno chiusi martedì 24 dicembre (solo il pomeriggio), venerdì 27 dicembre (tutto il giorno) e martedì 31 dicembre (solo il pomeriggio).

Nelle stesse giornate rimangono chiusi anche l’Ufficio Verbali della Polizia Locale in via Partigiani d’Italia 7 (compresi il 2 e 3 gennaio 2025). Negli altri giorni osserva gli orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. Il servizio di Pronto intervento sarà comunque sempre attivo, mattino e pomeriggio, anche nei giorni indicati: telefono 0362638818 e citofono esterno (da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30 orario continuato; sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19).

Servizio Stato Civile/Polizia Mortuaria: aperture straordinarie per garantire i servizi essenziali di ricevimento denunce di morte e di nascita (queste ultime solo in caso di ultimo giorno disponibile non festivo):