Uilm contro Cgil: "le bugie hanno le gambe corte"

Le accuse durissime ("contro un delegato è stata rivolta la minaccia: ti sparo in fronte") e la replica altrettanto dura ("le bugie hanno le gambe corte"): in queste ore si sta consumando lo scontro tra Cgil e Uilm con, sullo sfondo, la ST di Agrate Brianza

Lo scontro

Tutto è divampato dopo le durissime accuse pronunciate da Pietro Occhiuto, segretario Fiom Cgil Monza e Brianza, che ha denunciato di essere stato minacciato dal delegato di un'altra organizzazione sindacale (senza specificare quale) con la frase "Ti sparo in fronte con una calibro 45".

Parole cui hanno fatto seguito tanti attestati di solidarietà e un comunicato formale della Fiom

Ma nella serata di ieri è arrivata la replica della UIlm con un emblematico comunicato dal titolo: "Le bugie hanno le gambe corte"

La replica

"Abbiamo appreso da un comunicato della Fiom Cgil di Agrate che, nella giornata di ieri, un delegato avrebbe rivolto al segretario Fiom Cgil di Agrate, signor Occhiuto, la frase: "Ti sparo in fronte con una calibro 45." Se i fatti si fossero svolti realmente in questi termini, si tratterebbe di un episodio gravissimo. Tuttavia,

ci chiediamo: i fatti sono davvero andati come il signor Occhiuto li ha descritti? Dopo aver ascoltato il delegato coinvolto nell'accaduto, abbiamo raccolto una versione differente".

La seconda versione

"All’uscita delle assemblee, il signor Occhiuto si sarebbe rivolto al delegato dicendogli: "Eccolo il fascista che ha votato la Meloni." A questa provocazione, il delegato avrebbe risposto: "Se fossi stato un fascista, ti avrei sparato in fronte con una calibro 45, ma non lo sono." L'intenzione della frase era evidentemente quella di sottolineare l'inappropriatezza del termine utilizzato dal signor Occhiuto, che con il suo linguaggio ha di fatto identificato il delegato come una persona malvagia o pericolosa. Invitiamo il signor Occhiuto a prestare attenzione ai termini che utilizza e a rispettare la libertà di espressione e di voto di ogni lavoratore. Nessuno dovrebbe essere etichettato come fascista o con altre definizioni offensive solo perché ha un pensiero diverso da quello della Fiom Cgil. Inoltre, suggeriamo al signor Occhiuto di evitare di fare la vittima, considerando che in passato alcuni delegati Fiom Cgil di Agrate si sono resi protagonisti di episodi ben più gravi".

Gli esempi della Uilm