Ultima sirena per il pompiere che va in pensione

Le sirene dei mezzi sui cui è salito per 40anni, l’abbraccio dei colleghi, tutti schierati per lui, con cui ha condiviso centinaia di servizi. Il tutto accompagnato da qualche lacrima.

Festa grande sabato scorso, 25 febbraio, al distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Vimercate per Fabio Ronchi, pompiere che ha definitivamente appeso tuta e casco al chiodo per raggiunti limiti di età.

Presenti i colleghi di oggi e di ieri, guidati dal responsabile del distaccamento, Gianpaolo Maggi. Fu proprio Maggi nel 2006, in occasione dell’apertura della caserma di Vimercate, a volere Ronchi con sé.

"Ho incominciato nel 1981 come ausiliario - ha raccontato ancora emozionato e commosso - Nel 1982 mi sono congedato e dal 1988 ho ripreso come volontario al distaccamento di Lissone dove sono rimasto fino al 2006 quando Maggi mi ha convinto a venire a Vimercate. Sono stati anni bellissimi, che hanno creato legami molto forti. La festa di sabato mi ha veramente emozionato. Ho visto negli occhi degli altri ragazzi gratitudine e amicizia e questa è la cosa più importante che porterò sempre con me. Loro sono la mia seconda famiglia. Non potrò più essere in servizio, ma resto a loro disposizione per ogni necessità".