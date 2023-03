Intervento dei Vigili del fuoco e dei soccorritori nella mattinata di oggi, mercoledì 1 marzo, a Concorezzo. Qui, in via Dante, per c ause ancora da chiarire è scoppiato un incendio che ha coinvolto il tetto del capannone industriale della rivendita Harley Davidson.

A fuoco il tetto del capannone: pompieri e soccorsi a Concorezzo

In base ai primi accertamenti il rogo sarebbe partito dall'officina per poi propagarsi al tetto del capannone.

Poco dopo la chiamata ai soccorsi, avvenuta intorno alle 10, sul posto sono giunte diverse squadre dei pompieri con l'autoscala e due autopompe. Non solo, in via Dante al civico 231, a circa 500 metri dalle Torri Bianche, si sono portati anche i volontari di Avps Vimercate che hanno prestato le prime cure ad un uomo di 49 anni ora trasportato in ospedale per accertamenti in codice verde.

Foto 1 di 10 Foto 2 di 10 Foto 3 di 10 Foto 4 di 10 Foto 5 di 10 Foto 6 di 10 Foto 7 di 10 Foto 8 di 10 Foto 9 di 10 Foto 10 di 10

Al momento sul posto, per tutti gli accertamenti del caso, sono presenti gli agenti della Polizia locale di Concorezzo e i Carabinieri. Per quanto riguarda la viabilità gli automobilisti che arrivano dalle Torri Bianche e devono andare verso Concorezzo, trovano al momento la rotonda chiusa al traffico. Nessun problema invece sulla corsia opposta.