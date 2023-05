"Ultimato il primo intervento importante" per una Desio inclusiva

Con la posa di piastrelle tattili per ipovedenti terminati i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in via Galli a Desio.

Ultimati i lavori di adeguamento al Peba-Pau in via Galli

Così ha spiegato l'assessore Martina Cambiaghi:

“Grazie a un importante contributo di Regione Lombardia, il Comune di Desio ha pianificato l’intervento in via Galli, il primo grande intervento di attuazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche. I lavori hanno previsto non solo interventi per l’accessibilità, ma anche la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali".

Perché é stata scelta via Galli

La scelta di via Galli, ha poi proseguito l'assessore Cambiaghi, "è dettata dal fatto di rendere accessibile le vie di accesso al Parco delle Nuvole, il parco giochi inclusivo la cui riqualificazione si concluderà a breve con il termine della sistemazione della collina. L’obiettivo a medio termine è quello di pianificare altre opere di adeguamento al Peba, per una Desio sempre più inclusiva”.