Un restyling dei percorsi pedonali, delle intersezioni stradali e degli stalli di parcheggio riservati ai disabili. Sono i lavori, per un importo complessivo di 160mila euro, in corso a Desio al fine di abbattere il più possibile le barriere architettoniche presenti e assicurare dunque condizioni di sicurezza per l'utenza debole

Riqualificazioni in via Galli e via Rimembranze per abbattere le barriere architettoniche

I lavori, sottolinea l'Amministrazione comunale, sono centrati in particolar modo nelle vie Galli e Rimembranze, in attuazione del P.E.B.A. (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) e del P.A.U. (Piano di Accessibilità Urbana), approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale 47/2021.

Nel dettaglio sono stati quasi completati gli interventi presso le aree a parco di via Rimembranze per la sistemazione dei vialetti, mentre per via Galli i lavori partono proprio oggi, lunedì 30 gennaio.

Quali sono gli interventi

MARCIAPIEDI, ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E PARCHEGGI. I lavori interessano il Parco comunale di viale Rimembranze e il Parco delle nuvole: la via Galli e viale Rimembranze (tratto a nord e sud di via Galli), oltre a ulteriori stalli di sosta per l’utenza disabile.

LA VIABILITA’ E LA SEGANALTEICA STRADALE. Sarà riqualificata la pavimentazione stradale nelle vie Galli e Rimembranze (lato est), oltre alla corsia di accesso al parcheggio e posizionata adeguata segnaletica orizzontale anche per orientare le persone ipovedenti.

AREE VERDI E GIOCHI. Si interverrà sul percorso di attraversamento est-ovest del parco (da via Galli all’ingresso del Cimitero), sugli accessi pedonali al Parco Rimembranze e sull’area giochi ‘Parco sulle Nuvole’ con l'installazione di nuova pavimentazione antitrauma sulla collina con lo scivolo, il completamento del parapetto, la pulizia delle pareti e la manutenzione dei giochi.