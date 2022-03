Ultimi lavori, il nuovo bar al laghetto aprirà ad aprile

Giussano

A breve dovrebbe partire anche la riqualificazione dei sentieri

Si chiamerà «Ficus», il nuovo bar al laghetto. E sarà inaugurato ad aprile.

Ultimi lavori prima dell'apertura del punto di ristoro

I nuovi gestori, che si sono aggiudicati la gestione e sottoscritto la convenzione con il Comune, hanno già iniziato a promuoverlo e farlo conoscere attraverso una pagina Facebook, dalla quale annunciano l’inaugurazione, ad aprile e mostrano il rendering dell'interno. «Uno splendido bar & bistrot, sulla riva del laghetto di Giussano, un rifugio dal caos metropolitano, aperto tutto l’anno, ogni giorno, dalle 9 alle 24», si legge nella presentazione del locale che si chiamerà "Ficus".

La struttura è quasi finita, mancano gli arredi interni e qualche rifinitura, ma nel giro di qualche settimana sarà tutto pronto per l’apertura ufficiale, che dovrebbe essere ad aprile, da quanto si legge sui social.

Si attende l'avvio della riqualificazione dei sentieri

Si attende anche l’ ok del parco della Valle del Lambro per ottenere autorizzazione paesaggistica e dare il via al progetto esecutivo che vedrà la riqualificazione e valorizzazione dei sentieri attorno al laghetto. Tutta l’area ormai da mesi è oggetto di riqualificazione. «La struttura del bar è finita, mancano solo alcune finiture interne - sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Giacomo Crippa - il gestore sta procedendo con gli ordini sia per l’arredo sia per la strumentazione tecnica. Hanno già creato anche una pagina Facebook, per promuovere l’attività e la volontà è quella di aprire il prima possibile».

Contestualmente si lavorerà anche ai sentieri dell’area laghetto, intervento che sarà interamente finanziato grazie ad un contributo regionale di 95.000 euro. Sarà sistemato tutto il parcheggio in prossimità del laghetto con l’utilizzo di cemento drenante. Ma non solo, grazie ai fondi della Regione, sarà rimesso a nuovo anche tutto il perimetro attorno all’acqua, sistemando le pendenze e ci sarà una nuova illuminazione su tutto il bacino del laghetto. «Con questo nuovo intervento che è già stato mandato al parco di valle Lambro per l’approvazione paesaggistica, andremo anche a sistemare i vari percorsi, cosicchè tutta l’area sarà completamente sistemata e fruibile in modo nuovo già dalla tarda primavera».