«Umarell» pronti a entrare in attività. Per ora sono in otto, tutti pensionati e con comprovate competenze tecniche. Cosa faranno? Si occuperanno nei prossimi mesi di monitorare le diverse zone di Villasanta: cura del verde pubblico, stato delle strade, marciapiedi, parcheggi, cantieri pubblici in corso. Ma anche pubblica illuminazione, rifiuti e decoro urbano. Poi invieranno segnalazioni e criticità drettamente all'ufficio tecnico.

Umarell pronti a entrare in Servizio: ecco cosa faranno

Un compito non certo semplice: per questo l'Amministrazione comunale di Villasanta, che aveva lanciato l'appello di ricerca nei mesi scorsi, ci ha messo un po' prima di selezionare le figure più idonee. I primi otto volontari ora sono pronti a mettersi all'opera ma l'Amministrazione intanto conferma che, per chi lo volesse, è ancora possibile inoltrare la candidatura.

In quest'ultimo periodo, dopo aver ricevuto molte candidature, gli uffici comunali hanno incontrato quelli che erano stati simpaticamente ribattezzati «umarell», scegliendo i candidati, formalizzando l’iscrizione al registro dei volontari civici (che garantisce la copertura assicurativa) e coinvolgendoli nelle prime riunioni formative e organizzative. Il primo incarico è già sul tavolo: effettuare alcune rilevazioni utili nei prossimi mesi per lo studio del nuovo Piano urbano del traffico.