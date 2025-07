L'incarico

ll professionista, incaricato dal Comune, sta analizzando il patrimonio arboreo dei parchi Borgia e Scaccabarozzi.

L’Amministrazione di Usmate Velate ha incaricato un agronomo di valutare il patrimonio alboreo dei parchi di Villa Borgia e Villa Scaccabarozzi, i più colpiti dall’evento calamitoso dello scorso 7 luglio.

Un agronomo per valutare le piante danneggiate dal maltempo

Il professionista, che dalla scorsa settimana sta effettuando i sopralluoghi, dovrà redarre una perizia della vegetazione arborea rimasta per definire gli interventi necessari.

«La scelta di affidare l’incarico a un agronomo - spiega la Sindaca Lisa Mandelli - è necessaria per avere un quadro completo ed esaustiva sulle piante ancora presenti nei parchi maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi al fine di intraprendere le corrette azioni per poter riaprire in sicurezza i due parchi ».

L’Amministrazione Comunale ha effettuato un prelievo dal fondo di riserva di 33mila euro per rimuovere alberi e rami caduti da strade e aree verdi effettuando gli interventi di massima urgenza a ridosso del 7 luglio, impiegando inoltre i fondi extracanone dell’appalto di manutenzione.

Oltre alla perizia sui due parchi, per un costo di circa 8.000 euro, sono state effettuate da un agronomo le VTA ( valutazione di stabilità degli alberi) sugli alberi dell’area verde di via Isonzo e sono stati individuati i 20.000 euro necessari per intervenire con potature e abbattimenti.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Le prime valutazioni

Non c’è ancora una stima economica definitiva di tutte le spese che il Comune dovrà affrontare a causa di questa emergenza, ma molto probabilmente a queste prime cifre si dovranno aggiungere altre risorse. Secondo una prima valutazione del Comune sono state colpite circa 250 piante del patrimonio arboreo del paese, comprese quelle del bosco della Cassinetta. Anche in questa importante area boschiva sono in corso della valutazione con agronomi professionisti per decidere gli interventi necessari per la messa in sicurezza.

Dal 15 luglio sono stati riaperti i parchetti di via Cadore, via Lecco, via Deledda, via Volta e via Verdi a seguito dei sopralluoghi effettuati da ditta specializzata.