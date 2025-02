Un aiuto per Claudio, costretto a vivere in camper

Una storia a lieto fine, almeno per ora. Claudio Bonazza, 63 anni, di Desio, senza una casa stabile da due anni e costretto a vivere in un camper ormai inutilizzabile, anche con problemi di salute, ha ricevuto un aiuto concreto.

Vive in camper da due anni, un aiuto per Claudio

Un aiuto per Claudio grazie a una donazione anonima è arrivata tramite la Caritas. Questa gli permetterà di coprire due mesi di affitto in una struttura e affrontare altre spese necessarie per rimettersi in piedi. Bonazza, originario di Bologna, ha vissuto a Monza prima di trasferirsi a Desio, dove la precarietà economica lo ha costretto a trovare rifugio nel camper, oggi non funzionante. "Mi sento lusingato di tante attenzioni, che forse non merito neanche, c’è tanta gente che sta peggio di me – ha affermato – ma ben venga questo aiuto. Devo ringraziare la stampa, il Comune, mia sorella Katia, il sindacalista Michele Quitadamo, i miei unici amici e tutti coloro che mi hanno dato un piccolo, ma grande sostegno".

Il problema abitativo, segnalazione dell'Unione Sindacale di Base

Proprio Quitadamo, esponente dell’A.s.i.a. Unione Sindacale di Base (Usb) Monza e Brianza, è stato tra i primi a sollevare il caso, puntando il dito contro la mancanza di risposte strutturali al problema abitativo:

"Spesso il buon senso arriva dai cittadini, mentre le istituzioni non sempre rispondono adeguatamente. Ci sono troppi alloggi vuoti, sia pubblici che privati. Serve un piano concreto per ridare dignità a chi si trova in situazioni difficili".

Un bel gesto di generosità

Dal Comune di Desio è arrivato nei giorni scorsi il gesto di generosità: