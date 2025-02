La Rimadesio, reduce dalla vittoria contro Andrea Costa Imola, è di scena al PalaFacchetti di Treviglio per la sfida contro la corazzata TAV Treviglio Brianza Basket. Nonostante la buona performance a vincere è la squadra di casa.

Rimadesio ci crede fino alla fine ma vince Treviglio

Ritmi alti e percentuali altrettanto alte fin dalle prime azioni di partita. Ai cinque punti di Elli da una parte risponde la tripla di Reati dall’altra, che impatta il punteggio sul 7 pari e costringe lo staff arancioblu a fermare la partita. Con il passare dei minuti salgono di livello la difesa e le percentuali dal campo dei padroni di casa, che con i canestri dalla lunga distanza

tentano il primo allungo della serata. Desio è brava a rispondere ad ogni soluzione vincente trevigliese e a chiudere la prima frazione 26-21.

In avvio secondo periodo è Bartninkas a prendersi l’Aurora sulle spalle e a tenere a contatto i bluarancio, ma la TAV continua a macinare punti e, guidata da un super Reati, resta a più di un possesso di divario. I liberi di Sergio e Zanetti regalano la doppia cifra di vantaggio a Treviglio, che nel finale di primo tempo carica Desio di falli e amministra la partita. La tripla di

Cipolla dà fiducia ai desiani che, nonostante i 51 punti subiti, rimangono attaccati alla compagine biancoverde: 51-42 il punteggio all’intervallo lungo.

I cinque punti in fila di Fumagalli aprono le danze al rientro dagli spogliatoi, ma al parziale desiano Treviglio risponde presente e allunga nuovamente con un mini parziale di 4-0. Desio continua a giocare la propria pallacanestro, Elli realizza dalla lunga distanza, porta l’Aurora ad un solo possesso di svantaggio e costringe la panchina di casa a fermare la partita. Due triple di Alibegovic e il canestro di Marcius da sotto le plance regalano il nuovo vantaggio in doppia cifra alla TAV, che mantiene l’Aurora a distanza e la costringe al timeout. Il divario si allarga sul finire di quarto: 71:57 il punteggio dopo 30 minuti di gioco.

Nei primi minuti di quarto periodo Desio prova a rientrare in partita possesso dopo possesso, ma Treviglio è più cinica e con i canestri da rimbalzo offensivo non permette ai desiani di scendere sotto i 10 punti di svantaggio. La tripla di Perez a 2:30’ dal termine riporta l’Aurora a -7 e costringe lo staff di casa a fermare il cronometro. Al rientro dal minuto di sospensione il

tiro di Mazzoleni si spegne sul ferro, mentre Vecchiola realizza ancora da extra-possesso e manda i titoli di coda. Vince Treviglio 89-82.

Per la Rimadesio in arrivo la sfida interna contro Capo d’Orlando, sabato 15 ore 21:00, prima di due settimane con quattro partite da giocare.

(Foto credits: TAV Treviglio Brianza Basket)