In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi

La pianta sarà messa a dimora domani, venerdì 19 novembre, nell’area verde di via Lucchini.

La cura del patrimonio arboreo cittadino di Desio prosegue. In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, che ricorre il prossimo 21 novembre, domani (venerdì 19 novembre) presso l’area verde di via Lucchini sarà messo a dimora un albero, un esemplare di Parrotia Persica, più comunemente chiamato 'Albero Pagoda', per celebrare simbolicamente e riconoscere l’ingente valore che rappresenta per tutta la collettività.

Un albero Pagoda nel parco per celebrare il patrimonio arboreo cittadino

"Gli alberi favoriscono la vita sociale e il benessere di una comunità - affermano il Sindaco Simone Gargiulo e il vicesindaco, nonché Assessore all’Ambiente e Territorio, Andrea Villa - e la nostra Amministrazione intende investire risorse e progettualità per accrescere il patrimonio verde della nostra Città. Vogliamo continuare a fare rete tra le varie realtà che custodiscono questo importante ecosistema e dare un segnale concreto nella direzione di uno sviluppo del verde urbano che possa mitigare l’impatto dei cambiamenti climatici".

Nelle prossime settimane verranno messi a dimora altri alberi

L’impegno del Comune sul fronte del rafforzamento del verde urbano è operativo su più fronti: a conclusione di interventi stradali già realizzati, nelle prossime settimane saranno messe a dimora alcune alberature in alcune zone della Città, in centro e nei quartieri.

Legambiente Desio e la scuola

Il circolo di Legambiente cittadino ‘Roberto Giussani’ promuove due iniziative per la scuola. In particolare il 19 novembre alle 14,30 presso la scuola primaria ‘U. Tagliabue’ del quartiere San Giorgio con la creazione di piante aromatiche nel giardino della scuola, mentre il 26 novembre alle 14.30, presso la scuola primaria ‘Prati’, le quattro classi prime adotteranno e piantumeranno un nuovo albero per il giardino della scuola.

La giornata nazionale degli alberi

E' un’occasione per rafforzare una grande festa nazionale che si realizza fin dal 1898, richiamando l’attenzione di tutti sull’importanza dei boschi e delle foreste, sul loro fondamentale ruolo di polmone verde per la terra. La legge 10/2013 che istituisce la Giornata Nazionale degli Alberi vuole disciplinare il verde urbano e rendere effettivo l’obbligo per i Comuni di piantare un albero per ogni nuovo nato.

(foto dalla pagina Facebook del Comune di Desio)