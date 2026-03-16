Un angolo di Olanda a Copreno: 30.900 tulipani pronti a sbocciare

Un angolo di Olanda a Copreno, a Lentate sul Seveso, grazie a una splendida iniziativa che intreccia storia, cultura, amore per il territorio e passione per la natura. Presto in un campo di 600 metri quadrati della società agricola Alberio, in via Tonale 87, sbocceranno 30.900 tulipani di vari tipi e sfumature, pronti ad essere ammirati e raccolti dai cittadini.

Un campo di tulipani a Copreno

Nel cuore del Parco delle Groane sta prendendo vita e colore il «Campo dei Grigioni», così ribattezzato per richiamare la storica Cascina Grigioni dove ora sorge l’azienda della famiglia Alberio. Un’idea nata da Arianna e Andrea Alberio, 25 e 20 anni, che rappresentano la quinta generazione di agricoltori, portando avanti l’attività avviata nel lontano 1933 da Biagio Alberio e poi passata, di figlio in figlio, a Francesco, Giuseppe, Antonio e infine a questi due brillanti giovani:

«Volevamo proporre qualcosa di innovativo, per coinvolgere la cittadinanza – spiegano – Così abbiamo pensato di utilizzare in modo diverso il campo dove solitamente coltiviamo mais o frumento».

Tra poco sbocceranno 30.900 fiori

Hanno quindi acquistato 30.900 bulbi di tulipani provenienti dall’Olanda e a novembre li hanno seminati.

«Penso che i fiori sbocceranno verso fine marzo, inizio aprile – prosegue Arianna – Sono di vari tipi e colori e i visitatori potranno scegliere quelli che preferiscono».

A breve la data di apertura

La data di apertura del campo è legata alle leggi della natura: in base alla fioritura sarà accessibile il sabato e la domenica dalle 10 alle 19.

«Vorremmo tenerlo aperto tre week-end consecutivi, ma tutto dipende dall’afflusso di persone e da quanti tulipani vengono raccolti – aggiungono gli Alberio – Oltre al campo ci saranno tante iniziative di contorno legate al mondo rurale, stand, attività per i bambini, la corsa nei sacchi e ovviamente buon cibo».

Poi arriveranno il campo di girasoli e di zucche

E non è finita qui:

«In base al successo di questa iniziativa non è escluso che ne proporremo altre. Abbiamo in mente il campo di girasoli e quello delle zucche e, perché no, magari anche il villaggio di Natale».

L’assessore: “Uno spettacolo naturale unico”

Il progetto è patrocinato dal Comune, che attraverso l’assessore alla Cultura Matteo Turconi Sormani esprime soddisfazione per l’inventiva e l’entusiasmo di Arianna e Andrea: