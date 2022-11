Un bosco dedicato a Matteo Barattieri

Un piccolo bosco dedicato all'amico che non c'è più e che quell'oasi aveva contribuito a crearla e a valorizzarla.

Appuntamento sabato all'oasi di Agrate

Sabato 19 novembre, alle 11, nell’oasi ecologica della vasca volano comunale di Agrate (accesso da viale delle Industrie, lungo la Sp121) una piccola area boschiva di nuova realizzazione verrà intitolata a Matteo Barattieri.

Il tragico incidente negli Usa

Il geologo, naturalista ed ambientalista nato a Monza, è morto il 25 agosto scorso in un tragico incidente stradale mentre si trovava in Usa. Era stato travolto da un'auto mentre si trovava a Nashville per seguire un concerto.

Era stato uno degli studiosi dell'oasi

Gli amici, con il coinvolgimento del Comune di Agrate, inaugureranno questo nuovo spazio verde così da mantenerne vivo per sempre il ricordo in uno dei luoghi a cui Barattieri era maggiormente legato. Era infatti stato uno dei principali promotori e studiosi dell'oasi.