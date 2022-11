Un bosco per ricordare Matteo Barattieri

Una pianta, la prima di tante altre, per dare vita ad un bosco che porti il nome di Matteo Barattieri.

Cerimonia toccante questa mattina, sabato 19 novembre, all'oasi naturale della vasca volano comunale di Agrate Brianza.

Scomparso tragicamente ad agosto

I volontari hanno voluto mettere a dimora una pianta e posare una targa in memoria di Matteo Barattieri, noto ambientalista e studioso naturalista di Monza tra i fondatori e costanti promotori dell'oasi, scomparso a fine agosto a 57 anni in un tragico incidente negli Stati Uniti.

"Il bosco di Matteo"

Per ricordarlo al meglio i famigliari di Barattieri e gli amici della "Volano" hanno deciso di piantare una pianta e di apporre poco distante una targa il cui testo recita “il bosco di Matteo”; solo il primo passo per rendere l’ampio terreno ricco di alberi e di verde.

Presenti allo svelamento della targa il sindaco di Agrate Simone Sironi e l’assessore all’Ecologia, Margherita Brambilla, che prima della cerimonia ha voluto ricordare Matteo.

La cerimonia di inaugurazione

"In questa oasi c'è una parte della sua vita"

“Abbiamo accolto la proposta di Lidia (Lidia Ronchi) e l’abbiamo patrocinata - ha detto l'assessore Brambilla - E' giusto dedicare una spazio a Matteo che 20 anni fa aveva contribuito alla realizzazione di questa oasi. Non solo: Matteo lavorava con noi (in veste di educatore ambientale per le scuole); dentro l’oasi vi è una parte del suo impegno e della sua vita".

La commozione dei famigliari

Non sono mancati a questa importante celebrazione i familiari di Matteo; la sorella ed il fratello non hanno nascosto la commozione per le numerose persone presenti che tengono vivo il ricordo ed il messaggio d’amore verso la natura e l’ambiente che Barattieri aveva saputo manifestare in un modo così unico.