Un Carnevale di musica al centro Il Girasole

I frequentatori del Centro Il Girasole di Desio hanno trascorso un pomeriggio di festa e allegria, tra musica, travestimenti e l'immancabile merenda in compagnia.

Una giornata in maschera

Gli ospiti del centro si sono riuniti pomeriggio per festeggiare in compagnia il Carnevale. Ospiti d'eccezione i componenti del gruppo The Simpatique Songs, che da tempo si recano in numerose realtà del territorio per suonare e cantare canzoni popolari insieme al proprio pubblico.

"Si sono divertiti tantissimo - hanno raccontato dal Centro - Si è trattato di un pomeriggio di allegria, e alla fine tutti hanno cantato con gioia e spensieratezza".

Dopo il momento canoro, i presenti, che si erano travestiti con costumi di Carnevale e parrucche per l'occasione, hanno sfilato per il Centro. Immancabile il momento della merenda, la giusta conclusione per una giornata di festa. In settimana i frequentatori del centro hanno anche festeggiato San Valentino, un altro momento di convivialità e socialità. Feste di Carnevale anche nelle scuole cittadine, mentre domani, sabato 17 febbraio, animazione nel centro cittadino, con maschere e divertimento.