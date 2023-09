Un nuovo caso di febbre Dengue in Brianza. Dopo i casi segnalati ad Arcore e Besana in Brianza e un caso sospetto a Verano, in queste ore il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Brianza ha rilevato un caso accertato di Dengue in una persona domiciliata nel Comune di Meda.

Un caso di Dengue confermato anche a Meda: stasera scatta la disinfestazione

Sulla base del Piano Regionale Arbovirosi e del Piano Nazionale di sorveglianza prevenzione e risposta alla Arbovirosi (PNA), le Autorità Sanitarie hanno individuato un’area di 200 metri di raggio presso la quale effettuare interventi straordinari di disinfestazione contro le zanzare.

In accordo con il Comune, gli operatori specializzati della Ditta FEMA S.R.L., eseguiranno trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai per zanzare nelle aree pubbliche e nelle aree private, a partire da questa sera, martedì 12 settembre.

Le vie interessate dalla disinfestazione

Stasera verrà effettuato l'intervento di disinfestazione adulticida da zanzare lungo le alberate stradali di viale Rimembranze e aree verdi pubbliche limitrofe. Da disposizioni di ATS è prevista la ripetizione degli interventi adulticidi alle prime luci dell’alba in aree pubbliche per tre giorni consecutivi.

Da domani, 13 settembre, si procederà, con supporto della Polizia Locale, ad effettuare gli interventi di disinfestazione anche presso le aree private indicate nel sottostante elenco, salvo diverse disposizioni successive e/o di sospensione in caso di pioggia.

Le aree che saranno interessate dai trattamenti straordinari di disinfestazione da zanzare (interventi larvicidi ed adulticidi) individuate sulla base delle disposizioni della ATS Brianza sono le seguenti:

Viale Rimembranze dal n° 1 fino a fine strada e dal n° 6 al n° 46;

Viale Brianza dal n° 15 al n° 47 e dal n° 16 al n° 66;

Via Cialdini dal n° 91 al n° 157;

Via Lamarmora dai numeri 1,2,3,4,5,6,7,8,9/A e n° 2/B;

Via Giotto, tutta la via;

Via Luini dal n° 1 al n° 27 e dal n° 2 al n° 10;

Via Tiziano Vecellio dal n° 1 al n° 19 e dal n° 2 al n° 21;

Via Tintoretto n° 1 e n° 2;

Via Crespi, tutta la via;

Via Raffaello Sanzio, tutta la via;

Via Campi dal n° 1 al n° 5;

Via Leonardo da Vinci dal n° 1 al n° 11 e dal n° 2 al n° 26;

Via Marconi n° 19;

Via Magellano n° 13;

Precauzioni

A maggior tutela della cittadinanza l'Amministrazione comunale ricorda i comportamenti precauzionali da tenere in seguito ad un intervento di disinfestazione:

- durante l’intervento, nelle aree oggetto di disinfestazione, non devono essere presenti personale non addetto o utenti;

- non entrare nelle aree appena trattate. E’ possibile l’utilizzo delle aree trascorse almeno 2-3 ore dal termine dell’intervento;

- tenere chiuse porte e finestre poste in prossimità dell’area trattata;

- non entrare con animali nelle aree trattate finché non saranno trascorse almeno 3 ore dal termine dell’intervento;

Si avverte che in caso siano presenti orti nelle immediate vicinanze dei luoghi trattati è vietato il consumo dei prodotti dell’orto per almeno tre giorni dal termine dell’intervento.