Un centinaio di persone alla biciclettata per dire no a Pedemontana. In tanti hanno preso parte all'iniziativa lanciata da diversi sindaci del territorio Vimercatese.

Tanti i Comuni rappresentati

Vimercate, Bellusco, Bernareggio, Burago, Agrate, Cavenago, Ronco Briantino e Ornago: questi i Comuni presenti alla biciclettata per dire no alla tratta D di Pedemontana. I sindaci Francesco Cereda, Mauro Colombo, Andrea Esposito, Marino Besana (vice di Angelo Mandelli, primo cittadino di Burago), Simone Sironi, Davide Fumagalli, Kristiina Loukiainen e Daniel Siccardi: questi i primi cittadini che hanno deciso di prendere parte alla manifestazione di protesta. Al loro fianco assessori, consiglieri e tanti cittadini comuni, spaventati dalla realizzazione di un'opera che andrebbe a impattare enormemente su tutto il territorio. I partecipanti alla biciclettata si sono ritrovati per percorrere in bicicletta i 10 km di sentieri che da Vimercate conducono ad Agrate, passando per Bellusco, Ornago, Burago, Cavenago e Omate, nelle aree interessate dal possibile tracciato della tratta D breve di Pedemontana.

"Opera che impatta sul nostro polmone verde"

A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Vimercate Francesco Cereda, che ha sottolineato le problematiche relative alla realizzazione dell'opera.