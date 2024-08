Un cerbiatto a spasso per Tregasio

Un cerbiatto che passeggia e si guarda intorno per le vie di Tregasio, frazione di Triuggio.

Un cerbiatto a spasso a Tregasio

Un avvistamento insolito quello avvenuto questa mattina (sabato 10 agosto 2024) intorno alle 5 a Tregasio, che ha sorpreso un automobilista che è riuscito a immortalarlo. L'esemplare, cucciolo di cervo, ha vagato per alcune vie attorno alle chiesa, ha percorso la salita di via Alessandro Manzoni spingendosi fin sotto i portici.

La segnalazione

La segnalazione dell'avvistamento di questo grazioso animale ci arriva da un nostro lettore. Fortunatamente non ci sono state conseguenze dato anche l'esiguo traffico sulle strade all'alba e in questo periodo di assenze per vacanze. Resta il mistero sulla provenienza dell'animale selvatico.