"Un cimitero per animali anche ad Arcore, dove possa riposare anche la mia piccola Charlie"

Un cimitero per gli animali anche ad Arcore. Lo chiede a gran voce Roberto Sala, padre della Sinistra arcorese e anima degli ambientalisti all'Esecutivo di centrodestra guidato da Maurizio Bono.

Nei giorni scorsi Sala, come tanti altri arcoresi e non in passato, ha dovuto fare i conti con la perdita dell'adorata gattina Charlie. Un lutto difficile da elaborare, una presenza difficile da colmare per gli amanti degli animali. Però lo stesso Sala ha preso la palla al balzo lanciando sui Social un appello al sindaco.

La richiesta

"Rossella, che l'ha accolta in casa strappandola al randagismo, raccontava che le era capitato di sentire, o favoleggiare, di gatti che si sentivano cani, oppure altri animali - ha sottolineato Sala - Però aggiungeva che Charlie era una gatta che sembrava addirittura sentirsi umana, per quanto alta era la sua capacità di relazione che aveva appunto con l'umano. Ora Charlie giace sotto le ombrose fronde di un albero, accanto ad altri animali, in un terreno privato. Ecco, sarebbe bello se anche Arcore dedicasse un luogo in cui seppellire i corpi, o disperdere le ceneri, dei nostri animali, senza abbandonarli nei centri veterinari, o andare alla ricerca di luoghi dove seppellirli per poterli di nuovo incontrare. Troviamo questo luogo, all'Amministrazione Comunale il compito".

Un nuovo piano cimiteriale

Sala nella sua richiesta ha anche aggiunto come ormai siano numerose le città, in Italia, che hanno dedicato un’area a quella finalità.

“Il rapporto tra esseri umani e animali il rapporto tra esseri umani e animali di affezione – spiega Sala – sia improntato, nella maggioranza dei casi, a forti sentimenti che portano ad un notevole attaccamento da parte dell’essere umano verso il suo animale da compagnia. Al punto che esso diventa parte integrante del nucleo familiare".

Sulla base di queste premesse Sala chiede a sindaco e giunta di individuare un’area che possa essere destinata ai cimiteri per animali nei propri strumenti urbanistici. E visto che in città l'Esecutivo sta portando avanti la variante al Pgt, quale occasione migliore per poter dotare Arcore di questo luogo di ricordo degli amici a quattro zampe e non solo?

Un rifugio finale amorevole

I cimiteri per animali stanno effettivamente diventando sempre più diffusi, offrendo un rifugio finale amorevole e rispettoso per i nostri amici a quattro zampe. Questi luoghi speciali non solo forniscono un riposo eterno per i nostri animali domestici, ma anche un conforto e una consolazione per i loro proprietari. Sono luoghi progettati appositamente per onorare la memoria dei nostri animali domestici defunti. Offrono un’alternativa rispettosa rispetto alla sepoltura casalinga e consentono ai proprietari di commemorare i loro compagni pelosi in un ambiente curato e dedicato. Questi luoghi fungono da ponte tra la perdita di un animale e la celebrazione della gioia e dell’amore che hanno portato nelle vite delle persone.