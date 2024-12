A Cesano Maderno va avanti l’iter per la realizzazione di un Circolo ricreativo a Cassina Savina, all’interno del più ampio progetto di riqualificazione dell'area verde tra via Pertini e via Selvetto.

Un Circolo ricreativo nel verde del parco

La Giunta del sindaco Gianpiero Bocca ha licenziato il progetto di fattibilità tecnico-economica. L’area sarà trasformata (con un impegno complessivo di 430mila euro) in uno spazio che promuoverà la socializzazione, in risposta alle esigenze della comunità locale. Su tutte, quelle del Centro ricreativo per anziani oggi in via Don Viganò (dopo la chiusura della storica sede di via Diaz, nel 2019) e del Comitato San Bernardo (rimasto senza "casa" nello stesso anno).

Una sala polifunzionale e un portico

Il progetto prevede la costruzione di una casetta in legno in cui potranno trovare spazio le due realtà, contribuendo così a rafforzare il tessuto sociale del quartiere. L'edificio previsto avrà una superficie di circa 60 metri quadrati distribuiti su un unico piano, con un’altezza interna di 2,70 metri. Ospiterà una sala polifunzionale, un bagno e un piccolo deposito per il ricovero di attrezzi per la manutenzione del parco. La sala polifunzionale, cuore del Circolo, avrà un portico come ideale prolungamento, uno spazio coperto di circa 100 metri quadrati ideale per attività all’aperto, soprattutto nei mesi più caldi.

"Contiamo di acquistare a breve la casetta da un’azienda specializzata in questo genere di strutture - spiega l’assessore ai Lavori pubblici e all’Ambiente Manuel Tarraso – Di pari passo andranno avanti la progettazione esecutiva e il cantiere per la riqualificazione dell’area verde".

Il parco Pertini avrà una nuova identità

Al termine dei lavori il parco avrà una nuova identità che – ne è convinta l’Amministrazione comunale - valorizzerà l'intero contesto urbano. Previste anche un’area giochi e un’area cani. La consegna è in agenda per la prossima tarda primavera.