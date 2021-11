Nella settimana della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, Villasanta aderisce a “Nati per leggere” e dona ai nuovi nati un cofanetto con libretti e cd da ascoltare in famiglia.

Un cofanetto di libri in dono per ogni nuovo nato

Quest’anno l’Amministrazione Comunale e la Biblioteca Civica “Aldo Moro” hanno pensato di dedicare un dono speciale ai nuovi nati a Villasanta nel 2021. E per lanciare l’iniziativa hanno scelto la settimana in cui cade il 20 novembre, Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia. A tutti i genitori di ogni nuovo nato verrà donato un cofanetto con libretti, cd musicali, segnalibri, opuscoli informativi sugli effetti benefici della lettura e consigli di lettura differenziati per fasce d’età, ma sempre riservati ai piccolissimi.

A ogni famiglia interessata è stata spedita in questi giorni la lettera che informa dell’opportunità, con l’invito a presentarsi in biblioteca per ritirare il cofanetto. Per l’accesso è necessario prenotare l’appuntamento tramite l’app C’è Posto (www.brianzabiblioteche.it) o al numero telefonico 039.23754258 (accesso consentito solo con Green Pass). L’iniziativa è legata al progetto nazionale “Nati per leggere” cui la biblioteca di Villasanta ha aderito.

Una settimana di riflessione sui diritti dell'infanzia

Sempre in occasione del 20 novembre, il programma di incontri con le scuole cittadine proposto dalla Biblioteca civica per tutto l’arco dell’anno si è concentrato questa settimana proprio sul tema dei diritti dei bambini. Letture e laboratori pensati per sei classi terze delle primarie villasantesi sono stati programmati in Villa Camperio dal personale bibliotecario.

(foto dalla pagina Facebook del Comune di Villasanta)