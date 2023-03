Un concerto gospel per ricordare Daniela Cassina

Un concerto gospel a Meda per ricordare Daniela Cassina.

Un concerto gospel per Daniela Cassina

Verrà ricordata sulle note dei canti gospel che lei stessa interpretava con il suo coro di Nerviano. E tutto il ricavato sarà devoluto all’Ail, l’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, per aiutare tutti coloro che, come lei stessa aveva fatto, stanno affrontando una dura battaglia per la guarigione.

Sarà un concerto che unirà ricordo e beneficenza quello in programma sabato 11 marzo 2023 nella chiesa parrocchiale Madonna di Fatima, al Polo, in memoria di Daniela Cassina, la 48enne di Busto Garolfo, ma cresciuta a Meda, morta il 9 ottobre 2022 insieme all’amica Gabriella Andreasi, 63enne di Cerro Maggiore, dopo un terribile incidente stradale avvenuto a Novara, mentre stava rientrando dal Gospel festival, al quale aveva partecipato insieme ad altre persone del coro «Let’s Gospel» di Nerviano.

Sabato sera il suo coro si esibirà al Polo

E a distanza di cinque mesi dalla tragica morte, la formazione musicale a cui la 48enne apparteneva da tempo, partecipando con entusiasmo e passione alle varie iniziative, ha voluto dedicarle una serata all’insegna della sua amata musica. Il concerto inizierà alle 21 e sarà diretto da Monica Dellavedova, con Francesco Musazzi al pianoforte, Vladimiro Grassini al basso, Giulio Santini alla batteria e Davide Speranza all’armonica.

Il ricavato della serata sarà devoluto all'Ail

Una serata in cui le menti, i cuori e le voci saranno tutti rivolti alla corista, apprezzata per la sua energia e per la grinta con cui ha superato tutti gli ostacoli. Anche il più impegnativo, quello contro un linfoma che stava combattendo da anni e che nell’ultimo periodo pareva avesse sconfitto definitivamente. Poi, quando finalmente aveva iniziato a vedere la luce in fondo al tunnel, il tragico schianto che le è costato la vita. Ma il ricordo del suo sorriso rimane sempre vivo e sabato sera nella chiesa del Polo la musica gospel risuonerà appositamente per lei. Ingresso libero con oblazione (le donazioni, come detto, saranno destinate all’Ail).