Un concerto per celebrare il 77esimo anniversario della Repubblica

Il Corpo musicale Pio XI dedica un concerto alla Repubblica

Un concerto per celebrare la Repubblica. In occasione del 77esimo anniversario della festa della Repubblica, Ieri, venerdì 2 giugno, in via Volta 98, il Corpo musicale Pio XI, diretto dal maestro Gioacchino Burgio, si è esibito in un concerto dedicato alla tradizione musicale del nostro Paese. Ad assistere tanti cittadini, che hanno voluto assistere al concerto per festeggiare insieme quest'importante ricorrenza.

Le parole del sindaco Simone Gargiulo

Presenti alla manifestazione i Carabinieri, la Polizia Locale, don Gianni Cesena, presidente del Corpo musicale Pio XI, e il primo cittadino Simone Gargiulo.