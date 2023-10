Domenica 8 ottobre, al Raven Pub di Villasanta (via Cavour 27) è in programma il primo concerto in memoria del Batterista del Parco (Frank Francesco di Carlo). A poco più di un anno dalla sua prematura scomparsa, amici e colleghi musicisti si danno appuntamento per ricordare l'artista villasantese. Sul parco del Raven Pub, accanto alla sua batteria, si esibiranno i suoi amici musicisti e cantanti in una jam session con i pezzi a lui più cari. Sullo sfondo video e foto del musicista villasantese.

Un concerto per ricordare Frank, il batterista del parco

Frank Di Carlo, conosciuto come il Batterista del Parco, è stato un cantautore villasantese molto conosciuto in Brianza ma non solo. Nel corso degli anni Frank era diventato un volto noto per tutti i frequentatori del Parco di Monza. Impossibile non notarlo quando, nei mesi estivi, si posizionava con la sua batteria all’ombra di un grande albero, e per tutto il pomeriggio suonava sul prato appena davanti al ponte che attraversa il Lambro nel tratto villasantese.

Residente a Villasanta, era diventato un vero e proprio punto di riferimento per i tanti podisti e camminatori che ogni giorno frequentano il polmone verde monzese. Accendendo il suo amplificatore, e iniziando a suonare, Frank creava un sottofondo musicale che si diffondeva per centinaia di metri, attirando decine e decine di curiosi, quasi tutti con la monetina in mano, pronti a fare un’offerta al batterista.

La serata in sui ricordo

A un anno dalla sua scomparsa gli amici più cari hanno deciso di ricordarlo con una serata in cui si alterneranno sul palco del pub villasantese proprio per omaggiarlo, in un susseguirsi di note, di emozioni e di ricordi.

Si esibiranno: Paolo Fan Band, Roberto Salis, Mauro Clerici con i Blues Wolves, Marina Marini cantante, Mirko Cristanelli pianista, gli Artisti di Rete Arte nata dall'idea di Francesco e Malva (Cardamomo band, Teddy voce e piano, La Forma delle nuvole Duo,(b)ananartista and Un Artista Minimalista, Malva Filippo e Paolo trio, Marco Galli cantautore.

Infine si terrà un Reading musicato con i racconti di Sara Colombo, musiche di Marco Galli. Durante il concerto verranno proiettate foto e video del batterista.

"Gli amici di Frank non hanno mai smesso di mantenere vivo il suo ricordo"