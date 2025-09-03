Un concorso in memoria del dottor Antonio Colombo

A Nova Milanese al via la prima edizione del concorso letterario in memoria del dottor Antonio Colombo, ex primario di Neurologia dell’ospedale Pio XI di Desio.

Un concorso dedicato all’ex primario del Pio XI

A promuovere l’iniziativa l’Associazione Amici di Antonio Colombo, che dopo la morte dell’ex sindaco e divulgatore di cultura, venuto a mancare nel 2021, ha organizzato una serie di iniziative e ora vuole ricordarlo con un concorso letterario. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti i cittadini di Monza e Brianza, senza limiti d’età.

I testi dovranno essere inviati entro il 28 ottobre

Due le categorie previste: racconti brevi a tema (della lunghezza massima di 6mila caratteri) oppure poesie a tema (della lunghezza di 35 versi). I testi devono essere inviati entro il 28 ottobre all’indirizzo associazioneadac2012@gmail.com. La premiazione avverrà tra l’1 e il 7 dicembre, nel periodo dell’anniversario della morte di Colombo.