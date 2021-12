Il funerale

Oggi pomeriggio la città di Nova Milanese si è stretta nella chiesa centrale per le esequie.

L'ultimo saluto ad Antonio Colombo: "Ciao Dottore". Oggi pomeriggio, martedì 7 dicembre, la città di Nova Milanese si è stretta ai famigliari del noto neurologo nella chiesa centrale per le esequie.

L'ultimo saluto ad Antonio Colombo

Il funerale del neurologo ed ex sindaco è stato celebrato nel pomeriggio, alle 14,30, nella chiesa di Sant'Antonino. Una chiesa gremita: oltre ai parenti e amici, hanno partecipato alle esequie anche rappresentanti delle istituzioni e associazioni culturali.

"Avrà sempre un posto di rilievo nel nostro paese"

Prima della celebrazione sono state tante le persone che hanno voluto ricordare il dottor Antonio Colombo. A cominciare dalle figlie, Anna e Lisa Colombo, ma anche gli amici, come il dottor Luigi Maria Manzoni, medico di famiglia e consigliere d'opposizione, amico e collega. Anche il parroco, Don Luigi Caimi, ha voluto ricordarlo, soprattutto nella sua ultima impresa, quella dell'intitolazione dell'Ospedale di Desio a Pio XI: "Voleva dare una storia al presidio ospedaliero della nostra zona - ha spiegato - Lo devo ringraziare per questo". Lo ha descritto come un uomo pieno di risorse: "Un uomo caparbio, cocciuto, capace di andare fino in fondo ad ogni cosa. Lui era un uomo del tanto. Avrà sempre un posto di rilievo nella storia del nostro paese. Quando si mette impegno qualcosa si paga ma tanto si riceve. Oggi, vedendo la chiesa gremita state dimostrando proprio questo".

Il sindaco Fabrizio Pagani: "Ciao Dottore"

Un uomo che ha dato tanto alla città di Nova Milanese. Così è stato ricordato dal sindaco Fabrizio Pagani: "Grande è stato il suo impegno come sindaco, come promotore della cultura. Attento alla sicurezza cittadina, ha voluto fortemente la caserma dei Carabinieri in città. Per questo ti ringraziamo". Così, l'ultimo saluto, sul sul sagrato della chiesa: "Io lo chiamavo sempre così. Quindi, anche in questa occasione ti dico: Ciao Dottore". Le ceneri del dottor Colombo saranno riposte nel famedio cittadino.

IL SERVIZIO COMPLETO NELL'EDIZIONE DEL 14 DICEMBRE DEL GIORNALE DI DESIO