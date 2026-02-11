Un fine settimana dedicato al cioccolato artigianale

Dal 27 febbraio al 1 marzo piazza Confalonieri a Seveso ospita la prima edizione di Chocomoments Seveso, la grande festa dedicata al cioccolato artigianale di qualità, tra degustazioni, laboratori, show cooking e attività per tutta la famiglia.

L’evento, organizzato da Fiva in collaborazione con Chocomoments e Confcommercio Seveso e il Distretto del Commercio delle Groane e del Fiume del Seveso con il patrocinio del Comune, porterà nel cuore della città la Fabbrica del Cioccolato, un format itinerante che unisce spettacolo, cultura gastronomica e artigianalità. Protagonista della manifestazione sarà la mostra-mercato del cioccolato artigianale, con stand sempre aperti venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 20. I visitatori potranno scoprire e acquistare praline, tavolette fondenti e al latte, creazioni aromatizzate, cremini e specialità realizzate dai maestri cioccolatieri.

I cooking show animeranno la piazza per tutto il weekend:

– venerdì mattina le lezioni didattiche gratuite dedicate alle scuole, con visite organizzate alla Fabbrica del Cioccolato

-venerdì alle 15 lo show cooking “Come nasce una sacher”

– venerdì alle 18 la presentazione del cioccolatino alla grappa a cura della Torrefazione Il Griso di Seveso

– sabato alle 12 lo show cooking “Come nasce una pralina”

– sabato alle 15 lo show cooking “Realizzazione della Tavoletta Dubai”

– sabato alle 18 la tavoletta di cioccolato da record, lunga 10 metri, verrà data in degustazione a tutti i presenti

– domenica alle 12 lo show cooking “La pralina di Seveso” in collaborazione con la Torrefazione Il Griso

– domenica alle 15 l’esibizione del Corpo musicale La Cittadina di Seveso

Grande attenzione anche ai più piccoli grazie al laboratorio Choco Baby: ogni giorno, dalle 15.30 alle 17.30, i bambini potranno imparare a realizzare i propri cioccolatini in un’attività guidata (durata 15–20 minuti, prenotazione non necessaria). Per gli adulti, invece, sabato e domenica dalle 10 alle 12 sono previste lezioni di cioccolato per principianti, guidate dai maestri Chocomoments (prenotazione obbligatoria sul sito www.chocomoments.it/eventi).

“Choco Moments Seveso sarà il weekend più dolce dell’anno, ma soprattutto un momento capace di unire la nostra comunità. Un evento che parla a tutte le età, che porta in piazza la cultura del cioccolato artigianale e trasforma il centro cittadino in un luogo vivo, accogliente e ricco di emozioni – dice l’assessore al Commercio, Marco Mastrandrea – La presenza della Fabbrica del Cioccolato itinerante, dei laboratori per bambini, delle attività didattiche e degli show cooking rappresenta un’occasione preziosa per imparare, condividere e stare insieme, riscoprendo il valore della piazza come spazio di incontro. Un sentito ringraziamento va innanzitutto a Fiva, Choco Moments e Confcommercio Seveso per l’organizzazione e la sinergia dimostrata, oltre agli esercizi cittadini che hanno aderito con entusiasmo e al Corpo musicale La Cittadina di San Pietro Martire per la preziosa collaborazione e il contributo culturale che arricchisce la manifestazione. È grazie a questo lavoro condiviso che, insieme all’Amministrazione comunale, possiamo continuare a creare momenti autentici, capaci di dare valore, identità e centralità alla nostra città”.

“Con Fiva Confcommercio, Choco Moments e il Comune di Seveso abbiano pensato a questo originale evento per valorizzare il commercio locale nonché il centro urbano e rendere Seveso sempre più viva e attrattiva – sottolinea Roberto Ripamonti, segretario di Confcommercio Seveso – Porteremo nel centro città profumi e sapori della tradizione dolciaria”.