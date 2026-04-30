“Un gesto per il futuro: la cura”, la scuola Collodi seconda al concorso

Secondo posto per la scuola primaria Collodi di Seveso al concorso “Un gesto per il futuro: la cura”.

La scuola Collodi premiata al concorso “Un gesto per il futuro: la cura”

In occasione dell’esposizione “L’ultimo Tiziano. Venere che benda Amore. La Grande Arte in Brianza”, che si è tenuta a Carate Brianza in Villa Cusani Confalonieri e cogliendo l’opportunità offerta dal concorso indetto da Fondazione Costruiamo il Futuro ETS, insieme a Edison e Civita Mostre e Musei “Un gesto per il futuro: la cura”, la scuola primaria sevesina Carlo Collodi dell’istituto comprensivo di via Adua ha ottenuto un bellissimo riconoscimento.

“Siamo partiti dalla Creazione”

Il progetto preparato dalle classi 1^ A-B-C-D e seguito dall’insegnante Virna Cirello si è classificato al secondo posto su oltre quaranta istituti partecipanti, aggiudicandosi un contributo di 2mila euro.

“Il nostro punto di partenza è stato il racconto della Creazione, rintracciabile nel libro biblico di Genesi (Gn 1,1-31 e 2,15), nel quale l’azione creatrice di Dio – scaturita da una volontà di amore – si realizza attraverso tappe progressive che portano ordine rispetto al caos e mostrano una meticolosa cura nel dare vita a un mondo bello, buono e armonioso, da donare agli esseri umani – si legge nella presentazione del progetto riconosciuto tra i migliori – Questo dono, tuttavia, affidato all’umanità da Dio, comporta anche una grande responsabilità: quella della custodia e della cura del creato. Si tratta di un impegno che coinvolge ciascuno di noi in prima persona e che si realizza anche nella collaborazione con gli altri”.

Gli studenti hanno realizzato un libretto sul tema della cura

I giovanissimi studenti, accompagnati passo dopo passo dalla loro insegnante, hanno prodotto un libretto in cui si è introdotto e “approfondito” il tema della cura come elemento fondamentale delle relazioni e della vita, nelle sue varie declinazioni. Nei giorni scorsi il sindaco Alessia Borroni e Weruska Iannotta, vicesindaco con la delega all’istruzione, si sono recate alla scuola per complimentarsi di persona con i bambini e l’insegnante.

Il plauso del sindaco