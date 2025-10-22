“Un goal per il cuore”, tutti in campo con Amalo per i bambini cardiopatici

«Un goal per il cuore… si può fare!», perché anche i bimbi cardiopatici possono fare sport. E’ il bel messaggio che dà anche il titolo all’iniziativa organizzata dalla società sportiva asd Gerenzanese in collaborazione con Amalo Ets, l’associazione di Meda che da anni promuove iniziative per aiutare bambini con cardiopatie congenite.

Un goal per il cuore con Amalo

E che ora vuole sensibilizzare sulla possibilità che anche loro facciano attività sportiva. L’appuntamento è per domenica 26 ottobre al centro sportivo di Gerenzano (via Inglesina 41) a partire dalle 14, quando verrà dato il benvenuto e consegnato il materiale informativo.

Il programma della giornata

Alle 14.30, con la dottoressa Simona Marcora, cardiologa pediatra dell’ospedale Niguarda di Milano, Gerenzanese e Amalo, si parlerà dello sport adattato per bambini con cardiopatie. Alle 15.30 allenamento inclusivo (attività ludico-motorie per bambini dai 5 ai 12 anni con il coinvolgimento delle famiglie). Il bel pomeriggio all’insegna dello sport e dell’inclusione si concluderà con merenda e aperitivo. Ingresso libero, prenotazione consigliata (william.bartelle@hotmail.it, info@amalo.net).