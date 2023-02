Un gol di solidarietà, gemellaggio sportivo tra Desio e il Ghana

Un gol di solidarietà, gemellaggio tra Desio e il Ghana. Un'iniziativa che unisce l'oratorio e la squadra di calcio di San Giovanni Battista, realizzata grazie al supporto dell'associazione Zenzero e del suo segretario, Stefano Sala.

Da tempo Zenzero sostiene la Academy School di Accra, scuola primaria in Ghana. L’oratorio e la squadra di calcio di San Giovanni Battista di Desio hanno regalato le maglie a una squadra di calcio in Africa, il gesto che suggella un gemellaggio sportivo tra Desio e Accra.

"La bellezza dello sport come fonte di educazione e di integrazione non ha confini e anche gesti semplici come la donazione di equipaggiamenti da calcio per chi ha la passione, ma non le possibilità, è un grande gesto che ci unisce ancora di più tutti sotto lo stesso cielo – ha detto Sala – Sarebbe bello se ogni società sportiva del territorio decidesse di "fare goal di solidarietà" contattandomi per iniziative di gemellaggio tra coetanei che amano lo sport".