Un "incubo" i rifiuti in piazza Giotto

Sempre più esasperati i residenti di piazza Giotto, a San Giorgio di Desio, che si trovano alle prese con montagne di rifiuti e un servizio che, come affermano, "lascia molto a desiderare". Il problema, infatti, non sono solo i sacchi accatastati e gli ingombranti che vengono puntualmente abbandonati, ma l’immondizia che rimane dopo il ritiro degli operatori di Gelsia Ambiente.

Rifiuti in piazza Giotto, le contestazioni dei residenti

"Il problema non è di oggi - spiegano i residenti con il Comitato di quartiere - ma da quando non c’è l’Amministrazione, la situazione è diventata ancora più grave. Quando c’è stato l’incontro con il commissario, Alfonso Terribile, lo abbiamo fatto presente, ma non abbiamo visto miglioramenti. Il fatto è che i responsabili delle piazzole rispettano i loro compiti, nei giorni stabiliti portano fuori i sacchi, ma poi dopo il ritiro, in tutta fretta, sul terreno rimangono rifiuti e sporcizia, che i responsabili delle piazzole si trovano a dover pulire. Non tocca a loro, però. Ognuno deve fare il suo e qui è compito di Gelsia Ambiente, e non è la prima volta che lascia questo scempio", si lamentano i residenti che, ormai, negli ultimi anni hanno portato di continuo all’attenzione la sgradevole situazione.

"Gli accertatori non passano più"

Questo non è il solo problema irrisolto: "Le reti delle piazzole sono ormai quasi completamente piegate e la cosa peggiore è che gli accertatori, che passavano ogni lunedì mattina, da un po’ non si vedono più, di conseguenza chi abbandona i rifiuti, o conferisce in modo errato, finisce per farla franca - aggiungono i residenti - Il problema è veramente grave e la cosa assurda è che non si riesce a risolverlo". Resta inoltre la piaga dell'ex palazzo del mobile, in uno stato fatiscente, "con le continue intrusioni e una ordinanza che non viene rispettata". Tra le segnalazioni anche il parco di via Don Bonzi, la cui riqualificazione doveva essere portata avanti in questi mesi. "I lavori sono iniziati da poco ma sono fermi", dicono amareggiati i residenti.