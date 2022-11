Un inno alla vita e alla salute in un libro

"Questo libro è il mio inno alla vita e alla salute e lo vorrei dedicare a chiunque pensi che nella vita non sempre ci sia una via d’uscita".

Un inno alla vita e alla salute

Si chiama "Alimentazione come natura crea" il primo libro scritto da Simona Tremolada, naturopata e consulente dell'alimentazione naturale come prevenzione delle malattie e del cancro. Un volume, già disponibile online, in parte autobiografico e in parte più tecnico, con consigli e suggerimenti per aiutare a stare meglio. In questo libro l’autrice si è messa in gioco e ha raccontato la sua storia, la sua malattia, la fibromialgia, la sua guarigione grazie alla nutrizione ancestrale e al metodo Encanto da lei ideato. Un libro scritto da una paziente che ha dovuto risolvere da sola il suo problema: i medici non le davano alcuna speranza o cura.

Un viaggio nella vita dell'autrice

"Non sono contraria alla medicina classica ma sono convinta che si possa integrare e in assenza adottare uno stile di vita sano che aiuti a stare in salute e a prevenire certe patologie. In questo libro dimostro che si può guarire, gioire, si può diventare forti, si può sempre migliorare. Non possiamo cambiare il passato ma possiamo sicuramente migliorare il nostro futuro e proprio nel libro ho scritto come fare. Un viaggio che racconta una parte personale e profonda della mia vita" racconta l'autrice.

La prima presentazione

La prima presentazione al pubblico è in programma sabato 12 novembre, presso l’hotel Savoia di Abano Terme. Un evento di cui il nostro Gruppo Netweek è media partner. Il 20 novembre, dalle 15 alle 19, ci sarà il firma copie alla «Libri e libri» di Monza. Parte del ricavato della vendita sarà devoluto al reparto oncologico pediatrico del Centro Tumori di Milano per la ricerca contro un raro tumore che colpisce i bambini. Un ulteriore aiuto che Simona, già promotrice delle "Cene in rosa" che hanno lo stesso scopo, vuole dare al Centro. Consigli e ricette si possono trovare sulla sua pagina Facebook e sul profilo Instagram "naturalmentealimentazione".