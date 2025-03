Un murales per dire no alla violenza sulle donne

Per la Festa della Donna l'Amministrazione comunale di Arcore mette a disposizione un bando per la realizzazione di un murales contro la violenza sulle donne.

In occasione della ricorrenza della Festa della Donna 2025, l'Esecutivo ha indetto un concorso per la relizzazione di un murales celebrativo della Giornata Internazionale per l'eliminzione della violenza contro le donne, in programma il prossimo mese di novembre.

Il bando è rivolto a tutti i licei artistici e le scuole d'Arte del territorio e prevede una cifra di euro 2500 per la scuola vincitrice che realizzerà l'opera su uno spazio cittadino che sarà opportunamente scelto in base al lavoro selezionato.

"Un progetto al quale tengo molto"

"Ho voluto fortemente questo progetto, e sono lieta di poterlo annunciare in questo mese dedicato alle donne - afferma l'assessore all'Istruzione Evy De Marco - spero con questo di sensibilizzare sempre di più la cittadinanza su questo importante tema e soprattutto di trasmettere ai giovani artisti la volontà di esprimere tutta la loro creatività a favore di una nobile causa. Sempre sul tema dell'Arte e la Donna , quest'anno ho voluto concentrare gli eventi nella nostra biblioteca civica con la collaborazione del nostro circolo artistico George Sand. Durante tutto il mese si terrà infatti la mostra " Sguardi femminili: le artiste si raccontano" con opere di AnnaRè, Donatella D'Angelo , Liliana Russi e Raffaella Tavella, Saranno poi presentati i libri di Elena Borravicchio, Luciana De Laurentis e Maria Concetta Luppino".

La mostra

La mostra verrà inaugurata oggi pomeriggio, venerdì 7 marzo 2025, alle ore 16 in biblioteca.