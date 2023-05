Un nuovo apiario comunitario a San Carlo, Desio

Un progetto che ha preso il via ufficiale sabato mattina, 20 maggio 2023, nel quartiere San Carlo a Desio, realizzato dall'associazione Oro Verde Zero Cento.

L'iniziativa nasce grazie alla collaborazione con la Floricoltura Mariani, che ha messo a disposizione il terreno. L’associazione è già da tempo impegnata nella sensibilizzazione e nell’avvicinamento di grandi e piccini al mondo della natura, attraverso attività di promozione ed educazione alla cura dell’ambiente. Quest’ultima realizzazione si va così ad aggiungere a un progetto più ampio che comprende anche l’apiario comunitario di via Collodi a Seregno, inaugurato lo scorso ottobre su un terreno di concessione del Comune seregnese.

Presenti all'inaugurazione per il Comitato di quartiere San Carlo Seregno e Desio, che ha patrocinato l’iniziativa insieme al Comune di Desio e alla Provincia di Monza e della Brianza, il presidente Guido Lotti e la vicepresidente Luisa Guerini, che si sono detti molto soddisfatti del progetto.

"Quando mi è arrivata sulla scrivania questa proposta di patrocinio non ho avuto la minima esitazione ad accoglierla – ha affermato il vicesindaco di Desio, Andrea Villa, presente all’evento - Le api sono delle sentinelle ecologiche, la loro presenza e operosità sono importanti per tutto il nostro ecosistema. Un'iniziativa di questo genere, che si colloca nel filone conservativo e divulgativo, non può che trovare una sponda nella nostra Amministrazione comunale. Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile la nascita di questa bella realtà".