Un palinsesto di eventi lungo un anno dedicato all’ambasciatore Luca Attanasio

Dal 13 luglio, a Cesano Maderno, un ricco palinsesto di eventi culturali, cinematografici e teatrali per trasmettere l’esempio dell’ambasciatore Luca Attanasio ai giovani.

Un palinsesto di eventi lungo per l’ambasciatore Luca Attanasio

Farà da corollario alla inaugurazione, sabato 18 luglio alle 10.30, della rinnovata aula consiliare, che sarà ufficialmente intitolata proprio alla memoria del diplomatico italiano ucciso in un agguato il 22 febbraio 2021 nella Repubblica Democratica del Congo durante una missione istituzionale. Alla solenne cerimonia prenderanno parte il sindaco Gianpiero Bocca e i familiari dell’ambasciatore, i rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale, quelli dell’associazione Amici di Luca Attanasio, i sindaci della Provincia di Monza e della Brianza e le massime autorità civili e religiose del territorio.

Nell’ultima seduta, giovedì, proprio nella rinnovata aula consiliare, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione, firmata da tutti i gruppi politici, con la richiesta di “Istituzione di una Commissione d’Inchiesta Parlamentare sulla morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere scelto Vittorio Iacovacci”.

“Con questa intitolazione, fortemente voluta da tutta l’Amministrazione comunale, desideriamo che il ricordo, l’esempio e l’unanime apprezzamento per la figura di Luca restino per sempre nel cuore della nostra città – ha spiegato il sindaco Gianpiero Bocca –Dedichiamo a lui il simbolo istituzionale più importante della nostra comunità e siamo convinti che questa scelta racchiuda un eccezionale valore formativo, civico ed educativo, considerato che la sala consiliare è anche aula magna della scuola Salvo d’Acquisto. È un modo concreto per tramandare ai ragazzi il ricordo di una persona straordinaria, che ha elevato la diplomazia a strumento di pace, sviluppo e protezione dei più deboli. Tutta Cesano Maderno deve essere orgogliosa di rispecchiarsi in quei valori che Luca Attanasio ha testimoniato fino all’ultimo. Ringrazio sinceramente la sua famiglia che in questi mesi di incontri e di collaborazione ci ha donato energia ed impulso per valorizzare e rendere concreta questa scelta”.

E proprio per valorizzare il ricordo di Luca Attanasio, che studiò in città, all’Istituto Fratelli Maristi, ai tempi della scuola media, il Comune ha promosso un ampio palinsesto di eventi culturali, educativi e formativi.