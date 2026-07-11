Un palinsesto di eventi lungo un anno dedicato all’ambasciatore Luca Attanasio

Dal 13 luglio, a Cesano Maderno, un ricco palinsesto di eventi culturali, cinematografici e teatrali per trasmettere l’esempio dell’ambasciatore Luca Attanasio ai giovani.
Un palinsesto di eventi lungo per l’ambasciatore Luca Attanasio
Farà da corollario alla inaugurazione, sabato 18 luglio alle 10.30, della rinnovata aula consiliare, che sarà ufficialmente intitolata proprio alla memoria del diplomatico italiano ucciso in un agguato il 22 febbraio 2021 nella Repubblica Democratica del Congo durante una missione istituzionale. Alla solenne cerimonia prenderanno parte il sindaco Gianpiero Bocca e i familiari dell’ambasciatore, i rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale, quelli dell’associazione Amici di Luca Attanasio, i sindaci della Provincia di Monza e della Brianza e le massime autorità civili e religiose del territorio.
Nell’ultima seduta, giovedì, proprio nella rinnovata aula consiliare, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione, firmata da tutti i gruppi politici, con la richiesta di “Istituzione di una Commissione d’Inchiesta Parlamentare sulla morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere scelto Vittorio Iacovacci”.
“Con questa intitolazione, fortemente voluta da tutta l’Amministrazione comunale, desideriamo che il ricordo, l’esempio e l’unanime apprezzamento per la figura di Luca restino per sempre nel cuore della nostra città – ha spiegato il sindaco Gianpiero Bocca –Dedichiamo a lui il simbolo istituzionale più importante della nostra comunità e siamo convinti che questa scelta racchiuda un eccezionale valore formativo, civico ed educativo, considerato che la sala consiliare è anche aula magna della scuola Salvo d’Acquisto. È un modo concreto per tramandare ai ragazzi il ricordo di una persona straordinaria, che ha elevato la diplomazia a strumento di pace, sviluppo e protezione dei più deboli. Tutta Cesano Maderno deve essere orgogliosa di rispecchiarsi in quei valori che Luca Attanasio ha testimoniato fino all’ultimo. Ringrazio sinceramente la sua famiglia che in questi mesi di incontri e di collaborazione ci ha donato energia ed impulso per valorizzare e rendere concreta questa scelta”.
E proprio per valorizzare il ricordo di Luca Attanasio, che studiò in città, all’Istituto Fratelli Maristi, ai tempi della scuola media, il Comune ha promosso un ampio palinsesto di eventi culturali, educativi e formativi.
- Lunedì 13 luglio, alle 21, in Sala Aurora a Palazzo Arese Borromeo, l’incontro-dibattito: “L’ambasciatore dimenticato. Il caso Attanasio tra
negligenza delle istituzioni e lontananza dalla verità”, una serata di approfondimento giornalistico con ospite e relatore il giornalista e scrittore Luca
Attanasio (omonimo del diplomatico), autore di importanti inchieste internazionali. Dal 7 al 18 luglio alla Biblioteca Civica “Pappalettera” è allestito, inoltre, il percorso tematico: “Parole di pace, sguardi sul mondo: la vita e la voce di Luca Attanasio”, un banchetto tematico e bibliografico allestito per offrire spunti di riflessione e approfondimento sulla vita del diplomatico.
- Mercoledì 29 luglio, alle 21, nell’area cinema del Giardino Arese Borromeo, proiezione del documentario: “Broken dream. Luca Attanasio. Storia di un ambasciatore italiano”. Sotto il cielo del parco storico, verrà proiettato il commovente documentario che racconta il viaggio della memoria compiuto da Zakia Seddiki, moglie dell’ambasciatore, nella Repubblica Democratica del Congo. Il ritratto di un uomo idealista, appassionato dell’Africa e della sua missione.
- Venerdì 16 ottobre, alle 11, all’ Excelsior Cinema&Teatro, andrà in scena lo spettacolo teatrale: “Zona umanitaria. Variazioni su Luca Attanasio”. Una drammaturgia intensa e di forte impatto civile curata dall’associazione culturale Cartanima Teatro. L’evento è interamente dedicato alle classi terze della scuola secondaria di primo grado Salvo D’Acquisto.
- A novembre la nuova Biblioteca civica “Pappalettera” ospiterà la presentazione del libro “Luca Attanasio. Storia di un ambasciatore di pace” di Fabio Marchese Ragona, con un incontro con l’autore per ripercorrere l’esistenza di Luca attraverso le voci di familiari e colleghi.
- Nella primavera del prossimo anno, l’auditorium Disarò ospiterà le opere vincitrici del “4° Concorso fotografico nazionale in memoria di Luca Attanasio – Il Viaggio”.