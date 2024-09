Un pannello celebrativo e una mostra per ricordare Antonio Banfi

Il cartello celebrativo davanti alla casa di famiglia, il liceo a lui intitolato, la mostra inaugurata nella stessa scuola e realizzata grazie al lavoro dei "suoi" studenti. E ora anche un nuovo pannello affisso nella via che porta il suo nome.

Scoperto il pannello per Antonio Banfi

Un’altra azione, realizzata dal gruppo cittadino di Anpi (come già fatto in altre strade per celebrare i personaggi della Resistenza vimercatese e non solo), su proposta dell'ex parlamentare e filosofo Roberto Rampi, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il Must, per proseguire nel giusto tributo ad una figura, quella di Antonio Banfi, filosofo e parlamentare, che ha dato lustro a Vimercate, dove visse a lungo.

La cerimonia nella via intitolata al filosofo

L’appuntamento per l’inaugurazione e la scopertura del pannello era per la mattina di oggi, sabato 28 settembre, nella strada che collega via Rota a via Porta. Presenti gli esponenti di Anpi, alcuni rappresentanti della famiglia Banfi, l'ex parlamentare Rampi, il sindaco Francesco Cereda, l'assessore alla promozione della Città, Elena Lah, la preside del liceo Banfi, Daniela Canavero, e gli studenti che si sono occupati di realizzare la mostra.

L'intervento del sindaco e della preside

Chi era Banfi

Il pannello racconta per sommi capi la vita del filosofo, nato a Vimercate nel 1886, nella storica casa di famiglia di via Cereda. La laurea in Filosofia teoretica, gli anni in Germania. E ancora l’esperienza da parlamentare, in qualità di senatore del Partito comunista. Sul nuovo pannello, posizionato all'imbocco di via Banfi per chi proviene da via Rota, è possibile anche inquadrare un Qrcode che rimanda ai contenuti di un libretto che gli studenti del "Banfi", curatori dell'iniziativa, hanno realizzato contestualmente alla mostra. Libretto che ogni anno viene donato ai nuovi studenti del liceo.

La scopertura della targa

Terminata la cerimonia, tutti in biblioteca, dove è stata trasferita e allestita la mostra a lui dedicata realizzata come detto da alcuni studenti dei liceo Banfi, inaugurata nel maggio scorso proprio all’interno della scuola. Sarà visitabile fino al 2 novembre negli orari di apertura della biblioteca.