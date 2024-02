Vimercate celebra con le scuole i suoi partigiani martiri

Una cerimonia toccante, resa ancor più speciale dalla presenza delle bambine e dei bambini delle scuole primarie.

Trucidati ad Arcore

Si è tenuta nella mattinata di oggi, venerdì 2 febbraio, a Vimercate, la tradizionale manifestazione di commemorazione dei 6 partigiani vimercatesi trucidati e dai nazifascisti tra la fine del 1944 e l'inizio di febbraio del 1945.

Si tratta di Iginio Rota, Aldo Motta, Emilio Cereda, Pierino Colombo, Renato Pellegatta e Luigi Ronchi.

La cerimonia davanti al monumento con le scuole

E se le cerimonie istituzionali si terranno dopodomani, domenica 4, a Vimercate prima e ad Arcore poi (nel luogo in cui vennero fucilati), come da tradizione Anpi Vimercate ha voluto commemorarli anche nel giorno esatto della ricorrenza. Un venerdì, come il 2 febbraio di 79 anni fa.

E lo ha fatto coinvolgendo le classi quinte delle scuole primarie Filiberto (che si affaccia proprio sulla piazza intitolata ai Martiri, dove si è tenuta la cerimonia) e Da Vinci.

Presenti, naturalmente, i rappresentanti di Anpi guidati dal presidente Savino Bosisio. Presente anche la Giunta comunale quasi al completo, con in testa il sindaco Francesco Cereda. Tanti anche i cittadini intervenuti davanti al monumento dedicato ai sei ragazzi.

Le testimonianze e la chiusura con "Bella ciao"

Agli studenti il compito di leggere alcuni brani del libro "Ribelli per amore della libertà", scritto da Carlo Levati, uno dei partigiani che riuscì a sfuggire alla cattura e alla fucilazione. E ancora alcuni pensieri scritti passando per le vie di Vimercate intitolate ai sei martiri.

Chiusura con il brano del "Silenzio" e con "Bella ciao" e la posa di una corona di fiori davanti cippo.

Le cerimonie di domenica

Il programma della celebrazione del 4 febbraio invece prevede alle 8.30 la S. Messa al Santuario Beata Vergine del Rosario di Vimercate; alle 9.30 in piazzale Martiri Vimercatesi il ritrovo di autorità e associazioni con l’omaggio al monumento. Poi il trasferimento in autobus ad Arcore dove alle 10, in via Baracca si terrà l’omaggio al monumento presso il Giardino dell’eccidio.

A seguire trasferimento in autobus al cimitero di Vimercate e alle 10.30 l’omaggio al monumento funebre. Successivamente un corteo si snoderà dal centro storico fino in piazza Unità d’Italia con l’omaggio al monumento ai Caduti di tutte le guerre.

Infine, alle 11 a Palazzo Trotti la Commemorazione istituzionale.