Un podio tutto al femminile al Cantabrianza 2022: vince Eleonora Plebani

Un podio tutto al femminile alla finale della 36esima edizione del Cantabrianza, la manifestazione canora per valorizzare le voci emergenti lombarde ideata dal patron Dino Angelini ospitata domenica sera, 2 ottobre 2022, in piazza San Vito a Lentate sul Seveso.

Cantabrianza 2022: vince Eleonora Plebani

Ha vinto Eleonora Plebani di Brusaporto (Bergamo), seguita da Gaia Massetti di Verolavecchia (Brescia) e da Alessandra Bugada di Capizzone (Bergamo). Al quarto posto a pari merito tutti gli altri partecipanti: Chiara Scordamaglia di Meda (Monza e Brianza), Lorenzo Marchina di Concesio (Brescia), Elena Scalia di Barlassina (Monza e Brianza), Catherina Arienti di Desio (Monza e Brianza), Erika Moretti di Castel Mella (Brescia), Martina Carmignani di Vobarno (Brescia), Valentina Cassano di Giussano (Monza e Brianza), Valentina Isella di Civate (Lecco) e Alice Panzeri di Lecco.

Foto 1 di 2 Da destra la prima classificata Eleonora Plebani, la seconda Gaia Massetti e la terza Alessandra Bugada Foto 2 di 2

Una serata all'insegna della musica e della moda

La proclamazione dei vincitori è avvenuta al termine di una serata all’insegna della musica e del bel canto, con la partecipazione del trio Tommy, Alypervolare ed Eleonora. Molto apprezzata anche la sfilata di moda a cura del negozio della piazza, che proprio domenica ha festeggiato un anno di attività. «Ringrazio il Comune di Lentate sul Seveso, l’impeccabile presentatore Fabio Taormina, la giuria capitanata da Sammy Varin di Radio Libertà e composta anche da Matteo Callisti (discografico), Paolo Donnarumma (bassista), Athos Poma (editore) e dall’assessore alla Cultura del Comune di Lentate Matteo Turconi Sormani. Grazie per la collaborazione a Enrico Mandressi, Nino Lusi, Alessandro Zanco, Franco Busnelli, Daniele Pacella e Greta e tutte le modelle - il commento di Angelini, entusiasta per l’esito della serata - Complimenti a tutti i cantanti e in particolare alla vincitrice, che si è distinta tra i 12 finalisti selezionati dopo un’audizione preliminare a cui avevano preso parte 62 concorrenti».